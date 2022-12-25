غوغل تطلق نسخة تجريبية من خدمة بريد “جيميل” المشفّرة للشركات

أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية (غوغل) نسخة تجريبية لخاصية التشفير من جانب العميل لخدمة البريد الإلكتروني (Gmail) للشركات والمؤسسات.

وتتيح هذه الخاصية للشركات استخدام أدوات الشفرة الخاصة بها لتشفير بياناتها قبل إرسالها إلى أجهزة خوادم غوغل.

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن النسخة التجريبية للخاصية الجديدة متاحة حاليًا لعملاء خدمات غوغل ووركسبيس إنتربرايز بلس (Google Workspace Enterprise Plus) وإيديوكيشن بلس (Education Plus) وإيديوكيشن ستاندرد (Education Standard) التي تسمى عادة جي سويت (G Suite) وتتكون من مجموعة تطبيقات وخدمات مصممة للشركات والمؤسسات.

وبمجرد توفير خدمة التشفير من جانب العميل فإنها ستحمي البيانات الموجودة في نص رسالة البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الصور، وتكون غوغل غير قادرة على فك تشفير البيانات.

Gmail Client-Side Encryption Arrives in Beta Form for Businesses – CNET https://t.co/HDnUqrVEGJ — David Papp (@DavidPapp) December 20, 2022

في الوقت ذاته، لن يتم تشفير عنوان الرسالة ولا الطابع الزمني ولا قائمة المستلمين.

ويُعَد البريد المشفر مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تريد أن تكون مراسلاتها آمنة ومحمية من مراقبة الآخرين.

وقالت غوغل في رسالة عبر الإنترنت “التشفير من جانب العميل يساعد على تعزيز سرّية بياناتكم وتلبية مجموعة واسعة من احتياجات السيادة على البيانات والالتزام بالقواعد”.

وأشارت الشركة إلى رسالة نشرتها في 2021 ناقشت أهمية التشفير من جانب العميل وبخاصة للشركات التي تخزن بيانات حساسة أو حقوق الملكية الفكرية.

ويجري حاليًا اختبار هذه الميزة على Gmail للمواقع وليس الهواتف، وتتلقى صفحة مركز دعم غوغل طلبات الحصول على النسخة التجريبية من خدمة التشفير حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل من جانب مستخدمي الخدمات المقررة.