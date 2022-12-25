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عرقل مرور سيارة إسعاف ففضحه وزير الصحة على تويتر! (فيديو)

سائق السيارة تعمد عرقلة مرور سيارة الإسعاف (مواقع التواصل)
25/12/2022-|آخر تحديث: 25/12/202208:09 PM (مكة المكرمة)

لم يلتزم سائق في مدينة إسطنبول التركية بقواعد المرور التي تلزم المركبات بإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، فقرر وزير الصحة معاقبته علنًا.

فقد نشر الوزير فخر الدين قوجه فيديو للسيارة وتعطيلها للإسعاف على حسابه في تويتر، وخاطب السائق برقم سيارته قائلًا “هل أعجبك ما فعلته الليلة الماضية على الطريق السريع مع سيارة إسعاف خلفك؟”.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير وملايين المشاهدات، كما أثار انتقادات لسائق السيارة على مواقع التواصل، ومطالبات بمحاسبته، وهو ما استجاب له والي إسطنبول (علي يرلي كايا) الذي أعلن سحب رخصة قيادة السائق مؤقتًا، وتوجيه 3 مخالفات مرورية له.

المصدر : الجزيرة مباشر