عرقل مرور سيارة إسعاف ففضحه وزير الصحة على تويتر! (فيديو)

لم يلتزم سائق في مدينة إسطنبول التركية بقواعد المرور التي تلزم المركبات بإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، فقرر وزير الصحة معاقبته علنًا.

حقق 9 ملايين مشاهدة.. لم يفسح الطريق لسيارة إسعاف ففضحه وزير الصحة في #تركيا pic.twitter.com/nNMJH9xetQ — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 24, 2022

فقد نشر الوزير فخر الدين قوجه فيديو للسيارة وتعطيلها للإسعاف على حسابه في تويتر، وخاطب السائق برقم سيارته قائلًا “هل أعجبك ما فعلته الليلة الماضية على الطريق السريع مع سيارة إسعاف خلفك؟”.

34 DGS 012

Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi? pic.twitter.com/c5K3xSgMWV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2022

وحظي الفيديو بتفاعل كبير وملايين المشاهدات، كما أثار انتقادات لسائق السيارة على مواقع التواصل، ومطالبات بمحاسبته، وهو ما استجاب له والي إسطنبول (علي يرلي كايا) الذي أعلن سحب رخصة قيادة السائق مؤقتًا، وتوجيه 3 مخالفات مرورية له.