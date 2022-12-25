أب يقدّم بلاغا في ابنه على تويتر.. ما القصة؟ (فيديو)

حظي منشور عبر تويتر لأب لبناني بتفاعل كبير من رواد المنصة، بعد مطالبته الجيش بالقبض على ابنه وسجنه، نظرًا لقيادته السيارة من دون رخصة.

وكتب الأب (جوزيف جوان) رسالة موجهة لحساب الجيش اللبناني على تويتر قال فيها “حضرة المسؤول عن حاجز المدفون: ابني لا يملك رخصة قيادة ومصرّ أن يقود السيارة ليسهر في البترون الليلة”.

#لبنان: أب يقدم بلاغا على #تويتر في ابنه الذي يقود بدون رخصة pic.twitter.com/gNd3jq1g8i — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 24, 2022

وأضاف “لو سمحتم، اوقفوه على الحاجز وضعوه في السجن خلال عيد الميلاد ليتعلم ألا يخالف كلمة والده. اسمه سليم جوزيف جوان ويقود هيونداي أكسنت. سوف يمرّ على الحاجز خلال ساعة”.

@LebarmyOfficial حضرة المسؤول عن حاجز المدفون: ابني لا يملك رخصة قيادة ومصرّ ان يقود السيارة ليسهر في البترون الليلة.

لو سمحتم، اوقفوه على الحاجز وضعوه في السجن خلال عيد الميلاد ليتعلم ان لا يخالف كلمة والده. اسمه سليم جوزف جوان ويقود هيونداي اكسنت. سوف يمرّ على الحاجز خلال ساعة. — Joseph Jwan (@josephjwan) December 23, 2022

وتنوعت التعليقات على تغريدة الأب، فرحب بها بعضهم معتبرين أنها وسيلة جيدة لتلقين الابن درسًا للالتزام بالقانون، لكن آخرين انتقدوا ما عدّوه مبالغة من الأب، خاصة في توجيه رسالة على الملأ ضد نجله.

ولم يعرف ما إذا كان الجيش اللبناني استجاب لطلب الأب الذي لم يوضح كذلك ما حدث مع ابنه بعد هذا البلاغ.