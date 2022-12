غابت عنها شيرين.. بدء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم والأراضي الفلسطينية (فيديو)

بدأت الكنائس المسيحية الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الغربي، احتفالاتها بعيد الميلاد -الذي يوافق يوم غد الأحد- حيث انطلقت في مدينة بيت لحم احتفالات وسط مظاهر الزينة في ساحة المهد والشوارع والأحياء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتفالات بدأت اليوم السبت، بدخول الفرق الكشفية المختلفة واستقبال موكب البطريرك بشكل رسمي عند الظهيرة.

وانتشر، منذ ساعات الصباح الأولى أفراد الشرطة على مفترقات الطرق، وعلى الشوارع الرئيسة التي ستمر منها المواكب الرسمية، وموكب البطريرك.

وأعلن المدير العام للشرطة في محافظة بيت لحم، أنه تم نشر 700 ضابط وضابط صف و46 مركبة، و17 دراجة، من أجل تأمين الاحتفالات، إلى جانب عناصر من القوات المساندة من الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أنه تم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد، أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة، ومركبات الإسعاف والطوارئ.

وقال قائد الكشافة -المجموعة المنظمة لاحتفالات عيد الميلاد حسب التقويم الغربي- جورج قنواتي “إن الاستعراض الكشفي ستشارك فيه 28 فرقة، تضم 3760 كشفيا، وستنطلق هذا العام من دوار العمل الكاثوليكي، وصولا إلى ساحة المهد”.

وأفاد المدير العام للإسعاف والطوارئ فرع بيت لحم بأنه سيتم استخدام 5 مركبات إسعاف، تتوزع في ساحة المهد والأرمن ودوار العمل الكاثوليكي، وتبقى إحداها متجولة.

وقال إنه تم تشكيل طاقم مكون من 70 ضابطًا ومتطوعًا، موزعين على 10 فرق، تم نشرها في أماكن التجمعات، سيعملون أيضًا على مشاركة الأطفال فرحتهم ويقومون بالرسم على الوجوه.

