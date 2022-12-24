“أنا لستُ خادمتك”.. مضيفة طيران تثير موجة تعاطف عبر منصات التواصل (فيديو)

أثار تعرض مضيفة طيران، قبل أيام، للإهانة خلال رحلة جوية من إسطنبول إلى نيودلهي، ضجة كبيرة وتعاطفًا واسعًا على منصات التواصل في الهند.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع مشادّة حامية بين مضيفة وراكب، بعدما خاطب زميلتها بقسوة.

الواقعة بدأت عندما اشتكى أحد المسافرين من خدمة تقديم الطعام لينفعل بشدة على مضيفة كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم الوجبات على الطائرة.

وبعد قليل، حضرت مضيفة أخرى لتدخل في نقاش حاد مع ذلك المسافر “الجامح” مؤكدة له أن زميلتها دخلت في نوبة بكاء بسبب تصرفه، ليحتدم الجدال بينهما.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant" An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv — Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022

وقالت المضيفة “أنت تشير بإصبعك إليّ وتصرخ في وجهي. يرجى محاولة الفهم. هناك عربة ووجبات محسوبة يتم رفعها على متن الطائرة”، ليقاطعها الراكب “لماذا تصرخين؟”، فترد “لأنك تصرخ علينا”.

وتابعت -وإحدى زميلاتها تحاول تهدئة الموقف- “لست آسفة يا سيدي. لا يمكنك أن تتحدث مع الطاقم بهذه الطريقة. أنا أستمع إليك بكل ود واحترام. في المقابل عليك احترام طاقم الطائرة أيضًا”.

وقالت المضيفة بكل حسم “نحن موظفون ولسنا خدمًا”. الفيديو نشره راكب كان على متن تلك الرحلة، واصفًا ما حدث بإيجاز، ومنذ ذلك الحين انتشر المقطع على نطاق واسع.

وقد أعرب سانجيف كابور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران (إنديغو)، الأربعاء، عن دعمه للمضيفة التي ظهرت في الفيديو، وكتب عبر تويتر “كما قلت سابقًا، طاقم الطائرات بشر أيضًا”.

وأضاف “لابد أن الأمر وصل إلى نقطة الانهيار حتى وقع ما حدث. على مر السنين رأيت طواقم الطائرات يتعرضون للضرب والشتم ووصفهم بالخدم بل وأسوأ من ذلك… أتمنى أن تكون المضيفة بخير رغم الضغوط التي تعرضت لها”.

As I had said earlier, crew are human too. It must have taken a lot to get her to breaking point. Over the years I have seen crew slapped and abused on board flights, called "servant" and worse. Hope she is fine despite the pressure she must be under. https://t.co/cSPI0jQBZl — Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 21, 2022

وقالت شركة طيران (إنديغو) في بيان لاحق إن الحادثة وقعت في الرحلة 6E 12، موضحة أن “المشكلة تتعلق بوجبات طعام اختارها ركاب معينون يسافرون عبر اتصال الرمز المشترك”.

وأضافت شركة الطيران أن الراكب طلب شطيرة، وأبلغه الطاقم بأنهم سيتحققون مما إذا كان الطعام متوفرًا على متن الرحلة. لكن الرجل صرخ في وجه المضيفة، فبدأت تبكي بسبب ذلك.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني (DGCA) إن الهيئة التنظيمية تنظر في الحادث وستتخذ الإجراء المناسب. لكن المضيفة حظيت بتعاطف واسع على المنصات خاصة بعدما شارك العديد من الركاب سرد الواقعة.

وجاء في إحدى التعليقات “ابنتي كانت مسافرة على هذه الرحلة وكانت شاهدة على الحادث بأكمله. كان الراكب فظًّا للغاية وأجبرها على الرد. آمل أن تُنصَف”.

وغرّد آخر “أنا مندهش من صبر طاقم الخطوط الجوية، بعض الركاب فظيعون، لكن معظم الوقت يبذل الموظفون قصارى جهدهم للمساعدة. أعتقد أن هناك حاجة إلى الكثير من الوعي بآداب الطيران للركاب”.