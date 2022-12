“أنا لستُ خادمتك”.. مضيفة طيران تثير موجة تعاطف عبر منصات التواصل (فيديو)

أثار تعرض مضيفة طيران، قبل أيام، للإهانة خلال رحلة جوية من إسطنبول إلى نيودلهي، ضجة كبيرة وتعاطفًا واسعًا على منصات التواصل في الهند.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع مشادّة حامية بين مضيفة وراكب، بعدما خاطب زميلتها بقسوة.

الواقعة بدأت عندما اشتكى أحد المسافرين من خدمة تقديم الطعام لينفعل بشدة على مضيفة كانت تحاول أن تشرح له ضوابط وقواعد تقديم الوجبات على الطائرة.

وبعد قليل، حضرت مضيفة أخرى لتدخل في نقاش حاد مع ذلك المسافر “الجامح” مؤكدة له أن زميلتها دخلت في نوبة بكاء بسبب تصرفه، ليحتدم الجدال بينهما.

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

وقالت المضيفة “أنت تشير بإصبعك إليّ وتصرخ في وجهي. يرجى محاولة الفهم. هناك عربة ووجبات محسوبة يتم رفعها على متن الطائرة”، ليقاطعها الراكب “لماذا تصرخين؟”، فترد “لأنك تصرخ علينا”.

وتابعت -وإحدى زميلاتها تحاول تهدئة الموقف- “لست آسفة يا سيدي. لا يمكنك أن تتحدث مع الطاقم بهذه الطريقة. أنا أستمع إليك بكل ود واحترام. في المقابل عليك احترام طاقم الطائرة أيضًا”.

وقالت المضيفة بكل حسم “نحن موظفون ولسنا خدمًا”. الفيديو نشره راكب كان على متن تلك الرحلة، واصفًا ما حدث بإيجاز، ومنذ ذلك الحين انتشر المقطع على نطاق واسع.

وقد أعرب سانجيف كابور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران (إنديغو)، الأربعاء، عن دعمه للمضيفة التي ظهرت في الفيديو، وكتب عبر تويتر “كما قلت سابقًا، طاقم الطائرات بشر أيضًا”.

وأضاف “لابد أن الأمر وصل إلى نقطة الانهيار حتى وقع ما حدث. على مر السنين رأيت طواقم الطائرات يتعرضون للضرب والشتم ووصفهم بالخدم بل وأسوأ من ذلك… أتمنى أن تكون المضيفة بخير رغم الضغوط التي تعرضت لها”.

As I had said earlier, crew are human too. It must have taken a lot to get her to breaking point. Over the years I have seen crew slapped and abused on board flights, called "servant" and worse. Hope she is fine despite the pressure she must be under. https://t.co/cSPI0jQBZl

— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 21, 2022