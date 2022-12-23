شابان عربيان يتجولان في شوارع الأرجنتين بـ”البشت”.. كيف تفاعل الناس معهما؟ (فيديو)

وثّق صانع المحتوى البحريني عمر فاروق، تأثير ارتداء كابتن الأرجنتين ليونيل ميسي العباءة العربية “البشت” خلال تتويج منتخب راقصي التانغو بكأس العالم 2022 في قطر، على الشارع الأرجنتيني.

وارتدى فاروق صحبة صديقه القطري مبخوت المري العباءة العربية “البشت” في شوارع الأرجنتين، وتوجها بالأسئلة إلى المواطنين في الشارع، حول ما إذا كانوا يعرفون اسم الرداء، فأجاب معظمهم، نعم هذا “البشت” الذي ارتداه ميسي عندما رفع كأس العالم.

وأكد أرجنتينيون إنهم لم يعرفوا “البشت” قبل أن يرتديه ميسي، لكنهم الآن حفظوا اسمه وصاروا يعرفونه.

وألبس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كابتن منتخب الأرجنتين وأفضل لاعب في البطولة، ليونيل ميسي، العباءة العربية “البشت”، قبل تسليمه كأس البطولة، تثمينًا لما قدمه من مجهود في المونديال الذي استضافته قطر.

لبسنا بشت وتمشينا بشوارع الأرجنتين 🇦🇷

هل يعرفونه بعد الشيخ ميسي؟ pic.twitter.com/ptgnpVa2uS — عمر فاروق (@omr94_) December 22, 2022

و”البشت” القطري التقليدي هو زي رسمي في البلاد، يُلبَس في المناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد والأعراس، وهو عباءة يرتديها الرجال منذ القدم، وله أنواع كثيرة بأسعار مختلفة.

وأعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن فخره بلاعبه الأسطورة ليونيل ميسي، ونشر على تويتر الصورة التي تُظهر إهداء أمير قطر “البشت العربي” للاعب قبيل رفعه كأس العالم.

وعلّق الاتحاد على تويتر “بالتأكيد أنت ملك”، في إشارة إلى أن “البشت” رمز للمكانة البارزة التي تضاهي الملوك والأمراء.

وبينما اعترض بعضهم على ظهور ميسي بـ”البشت” في الاحتفال بالتتويج بكأس العالم، عرّفت وسائل إعلام أجنبية بذلك الزي العربي لتوضيح أهميته ودلالته.

ورأت صحيفة الغارديان البريطانية الاحتفال القطري باللاعب الأرجنتيني “تتويجًا” بجعله يرتدي “البشت”، وعنونت الصحيفة “كأس العالم في قطر ينتهي بأكبر نهائي، وتتويج ليونيل ميسي”.