تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 23 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لبنان

11.00 مكة المكرمة: رصد معاناة اللاجئين السوريين في مخيم “كوشا” في عكار

القدس

12.00 مكة المكرمة: خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى.

اليمن

12.00 مكة المكرمة: خطبة وصلاة الجمعة من ساحة الحرية وسط مدينة تعز.

ريف حلب – سوريا

13.00 مكة المكرمة: دعوة للتظاهر في مدينة مارع رفضاً للمصالحات مع النظام.

تونس

13.00 مكة المكرمة: حركة النهضة تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تنديداً باعتقال علي العريض.

موسكو

14.00 مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

إسطنبول

14.00 مكة المكرمة: كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ريف حلب – سوريا

14.00 مكة المكرمة: إحياء الذكرى السادسة لتهجير أهالي مدينة حلب على يد قوات النظام.

طرابلس – ليبيا

16.30 مكة المكرمة: تنظم الهيئة الليبية لسباق الخيل فعاليات جائزة كأس ليبيا لسباق الخيل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

السودان

17.30 مكة المكرمة: دعوات للتظاهر للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

واشنطن

20.00 مكة المكرمة: جولة في أسواق أعياد الميلاد.