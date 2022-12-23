الطلاب سقطوا تحت الأرض.. حفل تخرج ينتهي بحادثة مروعة في البيرو (فيديو)
انتهى حفل تخرج في البيرو بطريقة مروعة، عندما انهارت حلبة رقص بـ25 طالبًا خلال حفل تخرجهم من المدرسة الثانوية.
وأظهر تسجيل مصور طلابًا وهم يسقطون في منتصف الحلبة أثناء احتفالهم بتخرجهم من المدرسة الثانوية في سان مارتن، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
ووثق مقطع فيديو نشر على تطبيق تيك توك وحصد ملايين المشاهدات، مشهدًا للحظة سقوط الطلاب بشكل جماعي في الحفرة الضخمة، بينما ملأت سحابة من الغبار الهواء.
انشقت الأرض فبلعتهم.. انهيار أرضي يفسد حفل تخرج في #البيرو#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5aIoQ4thGa
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2022
وظهر في نهاية الفيديو رجال الأمن وهم يساعدون المحتفلين على الخروج بأمان من الحفلة.
وبشأن سبب السقوط، أشارت صحيفة محلية إلى أن “الأرضية مصنوعة من الخشب ولم تتحمل وزن الطلاب”، مشيرة إلى أنه تم نقل الطلاب على الفور إلى مركز صحي، ولم يسفر الحادث عن وفيات، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن خطورة حالتهم الصحية.
— Sela elnagar (@SelaElnagar) December 22, 2022