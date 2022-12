“الفن الرياضي”.. رسّامة كندية تخلد أبرز محطات مونديال قطر بلوحات جدارية إبداعية (شاهد)

تمكنت الفنانة الكندية (كارلينغ جاكسون) من تطويع موهبتها الفنية لتخليد أبرز اللحظات الرياضية والأحداث والمحطات المهمة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بأعمال فنية رائعة ولوحات جدارية متفردة.

وجاءت أعمال الفنانة الكندية، ضمن برنامج العروض الفنية الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال مونديال قطر، والذي كان فرصة مثالية لمئات الفنانين، لاستعراض إبداعاتهم الفنية.

والفنانة الكندية لعبت في أندية بأمريكا الشمالية وشاركت في معسكرات تدريبية للمنتخب الكندي، لكنها تعرضت لسلسلة من الإصابات تسببت في توقف رحلتها مع كرة القدم وهي في الثانية والعشرين من عمرها، مما اضطرها إلى تغيير وجهة مسيرتها المهنية.

واتجهت كارلينغ إلى دراسة الأعمال الفنية، وصنعت لنفسها مسارًا فنيًّا خاصًّا أطلقت عليه “الفن الرياضي” وحققت قاعدة عريضة من المتابعين على الإنترنت، وأبدعت سلسلة من القطع الفنية المخصصة لنجوم الرياضة في أنحاء العالم.

قالت الفنانة في تصريحات لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنها تطلق على أعمالها اسم “لوحات الخلود”؛ إذ تسعى من خلال إبداعاتها الفنية إلى تخليد اللحظات الرياضية المميزة.

وكشفت أنها تطلب من الرياضيين اختيار اللحظة التي شعروا فيها بأنهم محاربون لا يقهرون على أرض الملعب، حتى تقوم بتخليدها من خلال الرسم واللوحات الجدارية.

Carling Jackson loved to play the beautiful game before becoming an artist. But her best score may be that she was invited to Doha to paint a mural at the FIFA stadium. As @GlobalDurant explains on This Is BC, her work will be seen by those who the final on Sunday.#ThisIsBC pic.twitter.com/uIHoVl8jHx

— Global BC (@GlobalBC) December 16, 2022