مصرع 5 وتشريد أكثر من 70 ألفا بسبب الفيضانات في ماليزيا (فيديو)

قالت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، إن 5 لقوا مصرعهم وإجلاء 70 ألفا على الأقل في شمالي البلاد عقب الفيضانات التي تشكلت جراء الأمطار الغزيرة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بيرناما) إن أكثر من 31 ألفا من سكان ولاية كيلانتان فروا من ديارهم بينما تم استقبال 39 ألفا آخرين من ولاية تيرينغانو المجاورة في ملاجئ مؤقتة بسبب الفيضانات التي بدأت قبل أيام.

وذكر سكان إن “ارتفاع المياه بلغ نحو 3 أمتار”.

وقالت وسائل إعلام محلية أن 3 شقيقات لقين مصرعهن صعقا بالكهرباء بعدما جرفتهم المياه، كما غرق طفل يبلغ من العمر 15 شهرًا.

أما الضحية الخامسة فهي فتاة تبلغ من العمر عامين جرفها التيار في ولاية تيرينغانو السبت.

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية عن تنفيذ عمليات إجلاء أخرى في ولايات في النصف الجنوبي والشمال الغربي من ماليزيا.





وعادة ما تشهد ماليزيا هطول أمطار غزيرة في نهاية كل عام مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقتل 26 على الأقل، بينهم 8 أطفال، في انزلاق للتربة وقع، الجمعة الماضي، في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من العاصمة كوالالمبور.

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على 8 لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكرت فرق البحث أنها انتشلت، اليوم الأربعاء، جثة رجل يحتضن كلبه، فيما عثرت، أمس الثلاثاء، على جثة طفلة على عمق 5 أمتار.

وقال مسؤولون إن الانهيار حدث بينما كان أكثر من 90 شخصاً نائمين بمعظمهم في موقع التخييم، وأفادوا بالعثور على 61 سالمين.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان مساء الجمعة وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.