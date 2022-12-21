الفيضانات تغمر آلاف المنازل شمالي جزيرة سومطرة الإندونيسية (فيديو)

غمرت مياه الفيضانات 10 مدن ومحافظات في إقليم آتشيه الواقع شمالي جزيرة سومطرة الإندونيسية بعد أيام من الأمطار الغزيرة، مخلفة انهيارات أرضية وخسائر اقتصادية واسعة للمزارعين، وأضرارا بمنازل آلاف الأسر.

وشملت الفيضانات مناطق الساحل الشرقي والشمالي لإقليم آتشيه، وكانت الأسوأ تأثرا محافظة آتشيه الشمالية التي تضرر بفيضاناتها نحو 13 ألفا، نزح منهم أكثر من 6 آلاف توزعوا بين 21 مركز نزوح.

وقد حذرت السلطات السكان من أن الأمطار مازالت في ذروة موسمها، ما يعني احتمال توسع الفيضانات.

وشدد الحكومة تحذيرها على الذين يسكنون الوديان وقرب مصاب الأنهار، حيث غمرت الفيضانات عشرات القرى حتى الآن، في واحدة من أسوأ الفيضانات التي يشهدها إقليم آتشيه الذي يبلغ عدد سكانه 5 ملايين 300 ألف نسمة.