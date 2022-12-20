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مصر.. صندوق قناة السويس يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة بالبرلمان

قناة السويس المصرية
من المتوقع أن تصل إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية (غيتي)
20/12/2022

تصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء “صندوق لهيئة قناة السويس”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين على تعديلات جديدة على قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 من شأنها أن تسمح للهيئة بتأسيس صندوق استثمار مملوك لها برأسمال 10 مليارات جنيه، يمكنها من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة وتقلبات التجارة الدولية، إلا أن رئيس المجلس أرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ويقضي المشروع بأن “يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات والاستثمار في رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

وسيمول رأسمال الصندوق من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، وإيرادات استثماراتها في البورصة المصرية، وسيرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق أسامة ربيع مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس.

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب التعديلات الجديدة، ورأوا أن الهدف الرئيسي لها هو بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس.

وقال النائب هاني خضر:”لو حكومة معادية، مش هتعمل في الشعب كده”، إلا أن رئيس المجلس قاطعه وطالبه بحذف تلك العبارة من مضبطة الجلسة، وفقا لما ذكره عبر حسابه بفيسبوك.

وقال النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة “إنها هيئة اقتصادية تدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وليست شركة يمكن أن تعرض أصولها للبيع أو التأجير”.

ورفض وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل مشروع القانون، وقال  في منشور عبر حسابه بفيسبوك: “قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا، ولا حتى التفكير في الأمر، أتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع للمجلس لدراسته”.

وقال النائب البرلماني فريدي البياضي في منشور عبر حسابه بفيسبوك: “النهاردة الحكومة جاءت لتوقع بالميزانية أكثر، كل فترة تطلع لنا بصندوق وتقول علشان المرونة وتأخذ جزءا من إيرادات الدولة بعيدًا عن موازنة الدولة”.

وتابع  قائلًا: “انت لو كنت بتعرف تسوق؛ كنت سيبتك تسوق، إنما أنت عمال تعوّم في الجنيه وغرفتنا في الديون! كفاية سياسات خاطئة، الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم”.

وقال عضو مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بفيسبوك”هي كل حاجة بتكسب في الدولة هنعمل لها صناديق؟ مفيش أي داعي لعمل صندوق للهيئة، أرفض تأسيسه من حيث المبدأ”.

خط أحمر

وقال المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي في منشور عبر فيسبوك: “بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء الجيش حررناها، هي ملك الشعب ولن يُسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها”.

 

إلا قناة السويس

وأطلق رواد مواقع التواصل حملة عبر وسم #إلا_قناة_السويس، مطالبين الحكومة بوقف القانون، واعتبروه “تفريط وبيع” لأهم مرفق استراتيجي.

وقال الكاتب عمار علي حسن عبر تويتر مغردًا: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي