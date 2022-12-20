مصر.. صندوق قناة السويس يشعل مواقع التواصل ويثير ضجة بالبرلمان

تصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء “صندوق لهيئة قناة السويس”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين على تعديلات جديدة على قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 من شأنها أن تسمح للهيئة بتأسيس صندوق استثمار مملوك لها برأسمال 10 مليارات جنيه، يمكنها من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة وتقلبات التجارة الدولية، إلا أن رئيس المجلس أرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ويقضي المشروع بأن “يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات والاستثمار في رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.

وسيمول رأسمال الصندوق من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، وإيرادات استثماراتها في البورصة المصرية، وسيرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق أسامة ربيع مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس.

الحكومة تقدم مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئيا، القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، الخراب المستعجل — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 19, 2022

ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب التعديلات الجديدة، ورأوا أن الهدف الرئيسي لها هو بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس.

وقال النائب هاني خضر:”لو حكومة معادية، مش هتعمل في الشعب كده”، إلا أن رئيس المجلس قاطعه وطالبه بحذف تلك العبارة من مضبطة الجلسة، وفقا لما ذكره عبر حسابه بفيسبوك.

وقال النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة “إنها هيئة اقتصادية تدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وليست شركة يمكن أن تعرض أصولها للبيع أو التأجير”.

ورفض وزير الدولة للإعلام السابق أسامة هيكل مشروع القانون، وقال في منشور عبر حسابه بفيسبوك: “قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا، ولا حتى التفكير في الأمر، أتمنى أن يستخدم الرئيس حقه في إعادة المشروع للمجلس لدراسته”.

وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، يكتب عبر فيسبوك: #قناة_السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا، ولا حتى التفكير في الأمر.. نحن أمام حدث خطير للغاية، إلا قناة السويس يا سادة.#قناه_السويس_خط_احمر pic.twitter.com/A6xV901rL2 — تغطية (@coveragetheard) December 20, 2022

وقال النائب البرلماني فريدي البياضي في منشور عبر حسابه بفيسبوك: “النهاردة الحكومة جاءت لتوقع بالميزانية أكثر، كل فترة تطلع لنا بصندوق وتقول علشان المرونة وتأخذ جزءا من إيرادات الدولة بعيدًا عن موازنة الدولة”.

وتابع قائلًا: “انت لو كنت بتعرف تسوق؛ كنت سيبتك تسوق، إنما أنت عمال تعوّم في الجنيه وغرفتنا في الديون! كفاية سياسات خاطئة، الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم”.

وقال عضو مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بفيسبوك”هي كل حاجة بتكسب في الدولة هنعمل لها صناديق؟ مفيش أي داعي لعمل صندوق للهيئة، أرفض تأسيسه من حيث المبدأ”.

خط أحمر

وقال المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي في منشور عبر فيسبوك: “بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء الجيش حررناها، هي ملك الشعب ولن يُسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها”.

إلا قناة السويس

وأطلق رواد مواقع التواصل حملة عبر وسم #إلا_قناة_السويس، مطالبين الحكومة بوقف القانون، واعتبروه “تفريط وبيع” لأهم مرفق استراتيجي.

وقال الكاتب عمار علي حسن عبر تويتر مغردًا: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.

يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت.

أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه "شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) December 19, 2022

#إلا_قناة_السويس

لا تبيعوا آخر ما تبقى من دماء أجدادنا لليهوd — عبد الرءوف هيكل (@Abughallab) December 20, 2022

جزء من أصول هيئة #قناة_السويس القاطرات واللنشات

المبانى والسيارات

الأنديه ومراكز الأبحاث . بالاضافةالي الشركات والهيئه تدير هذه الأصول بهدف تطوير العمل هندسيا وملاحيا . فما الحاجه لصندوق خاصه أن الهيئه تديرها بكفاءه ؟#الا_قناة_السويس pic.twitter.com/ENvlDDHR4N — rasha portsaid (@RashaHamoda) December 19, 2022

هل تعلم …. ان الاراض اللي علي جانبي القناة بعرض 5 كيلومتر من #السويس ل #بورسعيد هي ملك لهيئة #قناة_السويس وتعتبر من الأصول الثابتة .#الا_قناة_السويس#القناة_خط_أحمر — rasha portsaid (@RashaHamoda) December 20, 2022