تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 20 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

طهران

11:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

طولكرم/فلسطين

11:00 مكة المكرمة

حملة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

غزة

11:00 مكة المكرمة

وقفة للمطالبة بإنهاء حصار غزة وإيقاف الاعتداءات بحق المزارعين والصيادين.

البيرة/فلسطين

11:00 مكة المكرمة

الاعتصام الإسنادي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تونس

12:00 مكة المكرمة

كلمة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

موسكو

12:00 مكة المكرمة

الرئيس الروسي يستقبل حكام المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها.

الخرطوم

16:30 مكة المكرمة

مظاهرات تنظمها لجان المقاومة الشعبية في بعض الأحياء بالعاصمة السودانية.

لندن

17:45 مكة المكرمة

كلمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجلس العموم.

المغرب

18:00 مكة المكرمة

استقبال شعبي ورسمي للمنتخب المغربي في الرباط.

نيويورك

18:00 مكة المكرمة

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أفغانستان.

نيويورك

20:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.