تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 20 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
طهران
11:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية.
طولكرم/فلسطين
11:00 مكة المكرمة
حملة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
غزة
11:00 مكة المكرمة
وقفة للمطالبة بإنهاء حصار غزة وإيقاف الاعتداءات بحق المزارعين والصيادين.
البيرة/فلسطين
11:00 مكة المكرمة
الاعتصام الإسنادي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تونس
12:00 مكة المكرمة
كلمة للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
موسكو
12:00 مكة المكرمة
الرئيس الروسي يستقبل حكام المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمها.
الخرطوم
16:30 مكة المكرمة
مظاهرات تنظمها لجان المقاومة الشعبية في بعض الأحياء بالعاصمة السودانية.
لندن
17:45 مكة المكرمة
كلمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجلس العموم.
المغرب
18:00 مكة المكرمة
استقبال شعبي ورسمي للمنتخب المغربي في الرباط.
نيويورك
18:00 مكة المكرمة
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في أفغانستان.
نيويورك
20:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.