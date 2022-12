شاروخان بملابس الإحرام.. تفاعل واسع مع ظهور نجم بوليوود في مكة المكرمة (شاهد)

أظهرت لقطات متداولة من داخل الحرم المكي، نجم السينما الهندية شاروخان (Shah Rukh Khan) وهو يرتدي ملابس الإحرام، ما أثار حالة من التفاعل الكبير على منصات التواصل.

وظهر نجم بوليوود المحبوب في صور ومقاطع فيديو وهو يرتدي زي الإحرام الأبيض وكمامة وبدا أنه يؤدي مناسك العمرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا “بعد اختتام تصوير فيله دنكي (Dunki) في السعودية، سافر ممثل بوليوود شاروخان إلى مكة وشوهد وهو يؤدي مناسك العمرة”.

وذكرت صحيفة إنديا إكسبريس أن شاوخان شوهد وهو يصلي في مدينة مكة المكرمة”، وأشار تلفزيون (NDTV) الهندي إلى التفاعلات الواسعة مع اللقطات المبهجة.

وفي وقت سابق، شارك الممثل والمنتج البارز مقطع فيديو من السعودية يعلن فيه عن موعد انتهاء الفيلم موجهًا الشكر لوزارة الثقافة السعودية والفريق وكل من جعل مهمة تصوير الفيلم “سلسة للغاية”. ووصف مواقع التصوير بأنها رائعة وأثنى على كرم الضيافة.

وكرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان المقامة في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول.

وأثناء التكريم، تحدث شاروخان في جزء من كلمته باللغة العربية موجهًا الشكر على الاستضافة، ثم أكمل حديثه بالإنجليزية مشيرًا إلى أن السينما تقرب بين الشعوب وتمنحها فرصة مشاركة المشاعر والقضايا والتعرف على الثقافات المختلفة.

وُلد شاروخان لعائلة مسلمة في نيودلهي عام 1965، لأب حقوقي يؤمن بنبذ العنف، ويعمل لصالح حركة “خدي خدمتجار” التي تهدف إلى توحيد الهند واستقلالها. لكن زوجته هندوسية ودائمًا ما يقول إن هذا لا يعوق حياتهما الخاصة وإن الديانة حرية شخصية.

ويعد فيلمه الشهير “اسمي خان” (My Name Is Khan) عام 2010 واحدًا من أعلى أفلام بوليود نجاحًا، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية وتقع أحداثه على خلفية التصورات الشائعة في الولايات المتحدة عن الإسلام والمسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويلعب فيه خان دور رضوان خان، المسلم الذي يعاني من متلازمة أسبرغر (طيف توحد الخفيفة) والذي ينطلق في رحلة عبر أمريكا، لمقابلة رئيس البلاد ليخبره أنه ليس شخصا “إرهابيا” بسبب دينه، وذلك بعد مأساة تعرضت لها عائلته نتيجة للعنف ضد المسلمين.