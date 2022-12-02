تغريدة لسفارة روسيا في القاهرة عن الكشري تثير غضب المصريين

أثارت تغريدة نشرتها السفارة الروسية بالقاهرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تطرقها إلى أصل وجبة “الكشري” الأكثر شعبية لدى المصريين.

ونشرت السفارة تغريدة قالت فيها “الكشري أكل مصري بروحه لكن يمكن اعتباره روسيًّا من حيث المكونات”، لتقحم نفسها في جدال مع نشطاء مواقع التواصل في مصر عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت السفارة في تغريدة لها: “على سبيل المثال، مصر لا تستورد من روسيا الحبوب فقط، بل العدس البُني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس”.

🇷🇺🇪🇬 من الممتعة ان #الكشري هو اكل مصري بروحه ولكن يمكن اعتباره روسيا من حيث المكونات. 👨‍🍳على سبيل المثال، لا يتم استيراد من روسيا الحبوب فقط، بل العدس البني والأصفر وبذور الكتان والحمص والكزبرة وزيت عباد الشمس. 🧈وزاد حجم استيراد الزيت الروسي الى مصر الى ٤٠ مرة خلال ٢٠ عاما. pic.twitter.com/g7BjZaXQQ7 — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) November 29, 2022

وبحسب مغردين، فإن سفارة موسكو حاولت التفاخر بإبراز قيمة الصادرات التجارية من موسكو إلى القاهرة، بدليل أنها ذكرت في نفس التغريدة زيادة حجم واردات الزيت الروسي إلى مصر بـ40 ضعفًا خلال 20 عامًا فقط.

وألمح مدونون إلى أن السفارة حاولت ممازحة المصريين كعادتها، إلا أن ناشطين انتقدوا تلك التصريحات، واعتبروها “استفزازية” خاصة أنها صادرة عن مصدر رسمي روسي.

وعلقت المغردة إيمان الخطيب قائلة “ولو فرضنا يعني إن كل المكونات من عندكم، بس المهم في سر الخلطة يا معلم، أنت حاولت تجامل بس جيت تكحلها عميتها، امسحها أحسن علشان زعلنا وحش”.

ليه كدة..دة انا بحبك 😏

ولو فرضنا يعني ان كل الكونات من عندكم..بس المهم في سر الخلطة يا يامعلم 😊

انت حاولت تجامل..بس جيت تكحلها..عميتها 🤗

امسحها احسن عشان زعلنا وحش 😠 https://t.co/jw0BprTfY7 — 🇪🇬eman elkhatib🇪🇬 (@emanelkhatib1) November 30, 2022

وغرد آخر عبر حسابه بتويتر مستنكرًا “الروس تركوا الحرب والمقاطعة والأزمة الاقتصادية التي صدروها للعالم كله وجاءوا يذلوننا بالعدس الأصفر”.

واعتبرت الطاهية الشهيرة سلمى سليمان أن تصريحات سفارة موسكو تحمل “تهديدًا مبطنًا بمنع المصروف”، وتابعت في تغريدة عبر حسابها بتويتر “حساب السفارة يتحدث كعجوز يعدد أياديه البيضاء على العالم، بل يمكن اعتباره زوجة أب العالم”.

اممم من المتعة متابعة اكاونت سفارة وهو يتكلم كعجوز تعدد اياديها البيضاء على العالم ..بل يمكن اعتباره مرات اب العالم من حيث طريقة الكلام والتهديد المبطن بمنع المصروف https://t.co/sIjRUFMkIJ — Salma Soliman (@salmasoliman77) November 30, 2022

وعبر بعض المغردين عن استيائهم من اعتماد مصر -وهي دولة زراعية- على موسكو في توفير مكونات الوجبة التي يهتم بها أكثر من 100 مليون مصري، وتعدّ الأكثر شعبية وتداولًا على مائدة المصريين.

وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لصحف محلية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الحبوب من روسيا 635 مليون و285 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

السفارة الروسية في القاهرة تذل المصريين بصادرات روسيا الى مصر و التي شملت من جميع مكونات الكشري في مصر عار على بلد زراعي بالأساس مثل مصر أن يستورد كل هذا من روسيا pic.twitter.com/SkgQAYIfA9 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) November 30, 2022

الراجل عايز يقول إن علاقة مصر وروسيا عميقة ومهمة.. ماعرفش ليه.. كشري.. و"ودنك منين يا جحا" واللخبطة دي؟! 🤨 https://t.co/01svmEox5T — Sabry (@da_sabry) November 30, 2022

ولما المكونات روسى…ما عملتهوش ليه يا شطار؟!!😌 https://t.co/WpG5bsD13o — طاحـون Khaled (@Tahoun71) December 1, 2022

سايبين الحرب و المقاطعه و الازمه الاقتصاديه اللي صدروها للعالم و بيذلنا بالعدس الاصفر https://t.co/dxPinedbGO — 🇦🇹khaled🇦🇹 (@khaled_seif20) November 30, 2022

يا جماعه شكل الموضوع مش موضوع اكل مصري ولآ روسي شكل الكلام تهديد مبطن والله اعلم https://t.co/k4VueBKStb — الحاج چورچ👓 (@George_Hadarya) November 30, 2022