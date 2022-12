إيلون ماسك يعلق حساب “كانييه ويست” على تويتر بعدما أبدى إعجابه بهتلر

علّقت شبكة تويتر، اليوم الجمعة، حساب مغني الراب الأمريكي كانييه ويست بتهمة “التحريض على العنف” بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود وإبداء إعجابه بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال ماسك تعليقا على الصورة التي نشرها ويست وتجمع شعاري النازية واليهودية “فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريضه على العنف”.

وكان ويست الذي يواجه عزلة متزايدة بعد تصريحات معادية للسامية أعرب الخميس عن إعجابه بهتلر خلال مقابلة مع الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز ضمن برنامج “انفو-وورز”. وأثار كلام ويست موجة من استنكار على الشبكات الاجتماعية.

وخلال مقابلة “انفو-وورز”، واصل مغني الراب البالغ 45 عامًا والذي يقول إنه يعاني الاضطراب الثنائي القطب، إطلاق تصريحات تمجد هتلر والنازية، وأمعن في مواقفه بعد أيام من تلميحه إلى أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2024.

وبعد ساعات قليلة من هذه المقابلة، أعلن رئيس تويتر تعليق حساب ويست على الشبكة الاجتماعية، وكتب في رسالة خاصة “آسف لكنك ذهبت بعيدا، هذا ليس حبا”. ورد ويست متحديًا إيلون ماسك “من نصّبك قاضيًا؟”.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022