لحظات تكريم مفعمة بالمشاعر.. أطفال يغسلون أقدام أمهاتهم في جاكرتا (شاهد)

احتفل عدد من الإندونيسيين في العاصمة جاكرتا، أمس الأحد، بعيد الأم الذي يتزامن في البلاد مع 22 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام خلافًا لبقية دول العالم.

وأحيا إندونيسيون الاحتفال باتباع التقليد السنوي بغسل أقدام الأمهات في فعاليات تُنظَّم في ساحات عامة عرفانًا وتقديرًا لتعبهن.

وقام أطفال وشبان بغسل أقدام أمهاتهم أمام الملأ خلال الفعالية، بينما انهمرت دموع الأمهات تأثرًا، في لحظات مفعمة بالمشاعر الجياشة تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والامتنان تجاه الأمهات.

ويجري اتباع التقليد السنوي إلى جانب احتفالات أخرى على نطاق واسع في البلاد، ورغم أن اليوم ليس عطلة رسمية، فإن إندونيسيا تعتمده عيدًا للأم منذ 1959، حين أصدر أول رؤسائها أحمد سوكارنو قرارًا بذلك، ليوافق تاريخ تأسيس رابطة النساء في البلاد.

ويرى الإندونيسيون أن غسل أقدام الأمهات هو اعتذار لهن عن التعب والمشاق التي يتكبدنها في التربية، وترى الأم أن غسل الطفل لأقدامها هو علامة على الحب والإخلاص.