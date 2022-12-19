“ردم الهوة بين الشرق والغرب”.. مهرجان فيفا للمشجعين استقطب نحو مليوني شخص

استقطب مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع أكثر من 1.8 مليون مشجع، استمتعوا بالنقل المباشر للمباريات، وفقرات الترفيه التي أتاحها المهرجان خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وشكل مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي افتتح في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجهة للمشجعين الأجانب والمحليين خلال البطولة، حيث تم عرض جميع مباريات مونديال قطر على شاشة عملاقة.

وعرف المهرجان، بالإضافة إلى فقرات ترفيه مجانية، حفلات لعدد من أشهر الفنانين في العالم بمشاركة بعض الأسماء الذائعة الصيت في عالم الموسيقى العالمية مثل ديبلو ومالوما وكيز دانييل ونورة فتحي وترنداد كاردونا وكالفن هاريس.

وتضمّن المهرجان مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات، بما فيها البث المباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، مع إطلالة ساحرة على منطقة الأبراج بالخليج الغربي.

وقالت ميعاد العمادي، مديرة مهرجان الفيفا للمشجعين لوكالة الأنباء القطرية “بعد سنوات من العمل الجاد، يسرنا أن نرى مشجعي كرة القدم المتحمسين من جميع أرجاء العالم يأتون إلى مهرجان الفيفا للمشجعين من أجل الاحتفاء بكرة القدم”.

وأضافت أن “ردم الهوة بين الشرق والغرب جزء مهم من إرث تنظيم أول كأس عالمية في الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وقال جيردين ليندهوت، رئيس قسم التسويق والترويج التجريبي في الفيفا “أثبت مهرجان المشجعين أنه روح البطولة، حيث يجمع الملايين من المشجعين من كل أنحاء العالم للمشاركة والتعبير عن شغفهم بهذه اللعبة الجميلة”.

وعاش المشجعون من مختلف أنحاء العالم كل اللحظات التي يتيحها هذا المهرجان الرائع.

واختتمت، أمس الأحد، بنجاح فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين، في حديقة البدع بالدوحة.

وشهد الاختتام توافد جماهير غفيرة من مختلف الجنسيات من المقيمين وزوار البطولة، لمشاهدة المباراة النهائية للمونديال -على شاشات ضخمة في الهواء الطلق- التي جمعت بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح (4 – 2) وحصدها للقب البطولة.

وجسّد مهرجان الفيفا للمشجعين المزايا الفريدة لمونديال قطر 2022، كما مثّل وجهة شاملة أتاحت للجمهور الاستمتاع بتجربة متميزة طوال أيام البطولة العالمية.

ومثل مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع القلب النابض لكأس العالم قطر 2022، والوجهة المثلى للاحتفال في كل ليلة حتى اليوم الختامي.

يشار إلى أن هذه النسخة من مهرجان الفيفا للمشجعين شهدت تخصيص نشيد رسمي للمرة الأولى على الإطلاق، إذ أطلقت أغنية توكو تاكا بمشاركة 3 من نجوم الغناء المعروفين، وهم ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما.