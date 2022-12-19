تخريب وإشعال نيران.. اعتقال عشرات بفرنسا إثر أحداث شغب أعقبت الهزيمة في المونديال (فيديو)

أشعلت هزيمة منتخب الديوك على أرض ملعب لوسيل في قطر، أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، أحداث شغب في شوارع فرنسا.

وبينما قُرعت الطبول في بوينس آيرس احتفالًا بالتتويج، مساء أمس الأحد، أُضرمت النيران في شوارع باريس ومدن أخرى ودخلت الشرطة الفرنسية في كرّ وفرّ مع الجماهير.

وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية باعتقال 227 شخصًا في عدد من المدن، بعد أحداث الشغب التي نشبت عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين.

وأصيب شاب في مدينة بولون خلال إطلاق قنابل الدخان، واعتُقل رجل، بعد مواجهات دارت بين حشود من الجماهير ورجال الشرطة.

France – Argentine : à Bordeaux, des affrontements ont lieu Place de la Victoire entre des supporters et des forces de l'ordre mobilisées (Images : @fabcot33) https://t.co/7crULUPlDO pic.twitter.com/ZYPAnPH5n2 — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) December 18, 2022

واعتقلت شرطة مدينة بوردو 7 أشخاص بتهمة “العنف ضد مسؤول” و”حمل أسلحة” و”حيازة ألعاب نارية”.

وأضرمت مجموعات النيران في صناديق القمامة وألقت قنينات زجاجية على ضباط الشرطة في ساحة النصر في بوردو.

وقالت (لوباريزيان) إن شارع الشانزليزيه في باريس -المكان التقليدي للاحتفال بانتصارات فريق البلوز السابقة- شهِد استهداف رجال الشرطة بقذائف الألعاب النارية بعد المباراة.

ورصد الصحفي الفرنسي كليمون لانوت عبر مقطع فيديو على موقع تويتر احتماء رجال الشرطة من الألعاب النارية بالسيارات.

وخططت شرطة باريس للأحد الاستثنائي بإنزال أمني حشدت له الآلاف من رجال الشرطة والدرك في العاصمة وغيرها من المدن، وعزّزت الوجود الأمني في الشانزليزيه، وحدّت من حركة المرور فيه من قبل المباراة حتى منتصف الليل.

نيران في ليون

بعد نحو 20 دقيقة من صافرة نهاية المباراة في ملعب لوسيل، اندلعت أحداث وسط مدينة ليون، فسعت الشرطة إلى تفريق الجموع المشاغبة.

ودعا الحساب الرسمي لمحافظة المدينة على تويتر المشجعين إلى الابتعاد عن المجموعات العنيفة.

Des incidents sont en cours dans le centre-ville de #Lyon. Les forces de l’ordre font actuellement l’objet de jets de projectiles à proximité de la place #Bellecour. Les forces de l'ordre ripostent de manière proportionnée pour disperser les individus hostiles. pic.twitter.com/PSa5pOTRUQ — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 18, 2022

وأضرم عدد من المشجعين النيران في صناديق القمامة وألقيت قذائف الألعاب النارية وقنابل الدخان والمفرقعات النارية في الميدان المركزي لمدينة ليون.

واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء المباني التي حُظر دخولها.

توتر في غرونوبل

اندلعت القذائف في شوارع غرونوبل، وفق صحيفة (لودوفان ليبيري)، وأُضرمت النيران في صناديق القمامة وعلى سكك الترام، واستهدفت الألعاب النارية الشرطة.

وقالت الصحيفة إن عددا من المشجعين أشعلوا النيران ونهبوا سيارات ومتاجر في وسط المدينة.

وأفادت بأن الشرطة بدأت تسيطر على الوضع بعد ساعتين من الفوضى التي عمت المدينة، بعد أن استعادت السيطرة على مفترق الطرق الرئيسي وسط المدينة.

اشتباكات في نيس

قال رئيس بلدية نيس كريستيان استروزي على تويتر، إن الجماهير المشاغبة هاجمت الشرطة وأضرمت النار في صناديق القمامة وسط المدينة.

Avec @prefet06 nous suivons avec attention la situation en centre ville. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les agissements des voyous qui s’en sont pris aux forces de l’ordre et ont mis feu à des poubelles dans le secteur jean Médecin. Je souhaite de lourdes sanctions. — Christian Estrosi (@cestrosi) December 18, 2022

وقال الصحفي الفرنسي غريغوري ليكليرك، إن نحو 300 شخص اشتبكوا مع الشرطة، وأطلقوا قذائف الألعاب النارية ضد الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، وإن رجال الإطفاء تدخلوا لإخماد الحريق.

Nouveaux incidents sérieux sur l’avenue Jean-Médecin, 300 individus sont en ce moment aux prise avec les forces de l’ordre. Tirs de mortier contre lacrymos. Ici, à l’angle avec la rue Trachel et angle rue de Belgique #Nice06 pic.twitter.com/MoHJ4RSOu4 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) December 18, 2022

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عامًا بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح، أمس الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.