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تخريب وإشعال نيران.. اعتقال عشرات بفرنسا إثر أحداث شغب أعقبت الهزيمة في المونديال (فيديو)

الشرطة الفرنسية في حالة استنفار الأحد عقب مباراة نهائي كأس العالم 2022 (رويترز)
19/12/2022-|آخر تحديث: 19/12/202212:53 PM (مكة المكرمة)

أشعلت هزيمة منتخب الديوك على أرض ملعب لوسيل في قطر، أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، أحداث شغب في شوارع فرنسا.

وبينما قُرعت الطبول في بوينس آيرس احتفالًا بالتتويج، مساء أمس الأحد، أُضرمت النيران في شوارع باريس ومدن أخرى ودخلت الشرطة الفرنسية في كرّ وفرّ مع الجماهير.

وأفادت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية باعتقال 227 شخصًا في عدد من المدن، بعد أحداث الشغب التي نشبت عقب خسارة المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين.

وأصيب شاب في مدينة بولون خلال إطلاق قنابل الدخان، واعتُقل رجل، بعد مواجهات دارت بين حشود من الجماهير ورجال الشرطة.

واعتقلت شرطة مدينة بوردو 7 أشخاص بتهمة “العنف ضد مسؤول” و”حمل أسلحة” و”حيازة ألعاب نارية”.

وأضرمت مجموعات النيران في صناديق القمامة وألقت قنينات زجاجية على ضباط الشرطة في ساحة النصر في بوردو.

وقالت (لوباريزيان) إن شارع الشانزليزيه في باريس -المكان التقليدي للاحتفال بانتصارات فريق البلوز السابقة- شهِد استهداف رجال الشرطة بقذائف الألعاب النارية بعد المباراة.

ورصد الصحفي الفرنسي كليمون لانوت عبر مقطع فيديو على موقع تويتر احتماء رجال الشرطة من الألعاب النارية بالسيارات.

وخططت شرطة باريس للأحد الاستثنائي بإنزال أمني حشدت له الآلاف من رجال الشرطة والدرك في العاصمة وغيرها من المدن، وعزّزت الوجود الأمني في الشانزليزيه، وحدّت من حركة المرور فيه من قبل المباراة حتى منتصف الليل.

نيران في ليون

بعد نحو 20 دقيقة من صافرة نهاية المباراة في ملعب لوسيل، اندلعت أحداث وسط مدينة ليون، فسعت الشرطة إلى تفريق الجموع المشاغبة.

ودعا الحساب الرسمي لمحافظة المدينة على تويتر المشجعين إلى الابتعاد عن المجموعات العنيفة.

وأضرم عدد من المشجعين النيران في صناديق القمامة وألقيت قذائف الألعاب النارية وقنابل الدخان والمفرقعات النارية في الميدان المركزي لمدينة ليون.

واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء المباني التي حُظر دخولها.

توتر في غرونوبل

اندلعت القذائف في شوارع غرونوبل، وفق صحيفة (لودوفان ليبيري)، وأُضرمت النيران في صناديق القمامة وعلى سكك الترام، واستهدفت الألعاب النارية الشرطة.

وقالت الصحيفة إن عددا من المشجعين أشعلوا النيران ونهبوا سيارات ومتاجر في وسط المدينة.

وأفادت بأن الشرطة بدأت تسيطر على الوضع بعد ساعتين من الفوضى التي عمت المدينة، بعد أن استعادت السيطرة على مفترق الطرق الرئيسي وسط المدينة.

اشتباكات في نيس

قال رئيس بلدية نيس كريستيان استروزي على تويتر، إن الجماهير المشاغبة هاجمت الشرطة وأضرمت النار في صناديق القمامة وسط المدينة.

وقال الصحفي الفرنسي غريغوري ليكليرك، إن نحو 300 شخص اشتبكوا مع الشرطة، وأطلقوا قذائف الألعاب النارية ضد الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة، وإن رجال الإطفاء تدخلوا لإخماد الحريق.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 36 عامًا بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح، أمس الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فرنسية