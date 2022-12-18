يجمع الأموال بركل الكرة.. طفل إثيوبي يسخر مهارته لمساعدة فقراء بلده من مونديال قطر (فيديو)

أبدع طفل إثيوبي في التحكم بالكرة، وسخّر مهارته لجمع المال للفقراء في بلده.

ابتكر الطفل دغماوي تيودروس (12 سنة) خلال وجوده في كأس العالم 2022، فكرة لتقديم المساعدة للمحتاجين في إثيوبيا.

ودخل الطفل في تحدّ بركل الكرة 974 مرة متواصلة وتوثيقه عبر مقطع فيديو، من أجل جمع الأموال لصالح جمعيات خيرية.

واختار دغماوي الرقم لأنه قام بالتحدي من أمام ملعب 974 المونديالي في قطر.

وقال الطفل في مقطع الفيديو: “في بلادي الكثير من الفقراء، ربما أستطيع دعمهم وهناك الكثير من الأطفال المصابين بالسرطان وأريد مساعدتهم”.

يشاهد دغماوي أكبر عدد من المباريات في مونديال قطر على أمل أن يكون يومًا في مركز الصدارة.

وقال إن في إثيوبيا لا توجد أي مرافق لكرة القدم، مضيفا “حتى البالغون في الدوري الممتاز يلعبون في ملاعب ترابية”.

يحلم دغماوي أن يلتحق يوما بفريق (ليفربول) وأن يفوز بكأس العالم.