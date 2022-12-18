غوغل يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر تزامنا مع ختام المونديال

يحتفل محرك البحث العالمي “غوغل” بالعيد الوطني لدولة قطر، اليوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، متزامنًا مع ختام بطولة كأس العالم فيفا 2022 التي تستضيفها الدوحة.

وزيّن غوغل واجهة البحث برسوم شعار مبتكرة لعلم قطر وهو يرفرف بلونيه المميزين العنّابي والأبيض.

تحتفل دولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (1826- 1913)، ويُعَد هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة.

ويتميز اليوم الوطني لقطر بتنظيم عرض عسكري ضخم بكورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال العرض تتقدم التشكيلات العسكرية المختلفة أمام المنصة الرسمية، بينما تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدوحة، وسط إعجاب الحضور وخاصة من الأطفال.

وتُستأنف الاحتفالات عصرًا وتستمر حتى وقت متأخر من الليل، حيث تقدّم مختلف المؤسسات الثقافية القطرية عروضًا تخليدًا لهذا اليوم، وأبرز مظاهر تلك الاحتفالات مهرجان تراثي كبير تحت اسم “درب الساعي”، إضافة إلى احتفالات “العرضة” التراثية التي تنظمها القبائل.

وتنتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية والشهب الاصطناعية التي تنير سماء الدوحة ليلة ذلك اليوم.

وللاحتفال بقيمهم الأساسية المتمثلة في التضامن والولاء والفخر، يزيّن الناس في قطر سياراتهم ومنازلهم برموز وطنية مثل العلم الذي يلوّح في الأعمال الفنية لرسوم الشعار المبتكرة لغوغل اليوم.

وللاحتفال اليوم طابع خاص ومميز، إذ يتزامن مع ختام مونديال قطر الذي تستضيفه للمرة الأولى دولة عربية مسلمة، وسط إشادات عالمية بهذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم.