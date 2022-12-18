تقمص دور معلق رياضي.. مسؤول يحوّل إقرار القوانين في الاتحاد الأوربي إلى مباراة كرة قدم (فيديو)

تفاعل المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل، مع بطولة كأس العالم 2022 قطر بشكل طريف.

ونشر المسؤول الأوربي مقطع فيديو باللغة العربية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تقمص فيه دور معلق رياضي.

ولم يكن المسؤول يعلق في حقيقة الأمر على مباراة لكرة القدم، بل شرح كيف يتم إقرار القوانين داخل الاتحاد الأوربي بعد سنوات من المفاوضات.

وبدأ ميغيل مقطعه بالقول: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذه المباراة التاريخية”، وتابع “المفوضية الأوربية تستغل الفرصة لإحراز تقدم في هذا الملف الكبير”.

وقال المسؤول إنه استغل المونديال لإيضاح طريقة عمل الاتحاد الأوربي، وأضاف أنه يرى العمل في المؤسسة الأوربية شبيها بمباراة كرة القدم.

وبطريقة المعلقين الرياضيين شرح ميغيل كيف يجري تداول القوانين بين الدول الأعضاء في الاتحاد قبل الموافقة عليها وإقرارها.

وشبّه بطريقة طريفة القوانين بالكرة والدول الأعضاء باللاعبين، ووصف تداول الملفات بالضربات الترجيحية والمرتدة والخطيرة.