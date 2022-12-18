بريطانيا.. القبض على 3 أشخاص بتهمة إلقاء رأس خنزير أعلى مركز إسلامي في مانشستر (صور)

ألقت شرطة مدينة مانشستر البريطانية القبض على متهم جديد في جريمة إلقاء رأس خنزير مقطوعة أعلى سطح مسجد ومركز إسلامي في بلدة ستوكبورت منذ نحو أسبوع.

وأعلنت الشرطة في بيان نشرته عبر منصات التواصل، الجمعة، إلقاء القبض على شخص (32 عاما) لضلوعه في “جريمة كراهية”.

وأفادت باعتقال شخصين آخرين (22 و47 عاما) منذ يومين للاشتباه بضلوعهما في الجريمة ذاتها، قبل إطلاق سراحهما بكفالة مؤقتة.

ووصف مفتش شرطة مانشستر (جاريث بيزلي) خطوة تحرك قواته لإلقاء القبض على الجناة بأنه “يبعث رسالة واضحة مفادها أن شرطة مانشستر لن تدخر وسعا لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال، وإيضاح عدم التسامح مع جرائم الكراهية”.

وفوجئ مسؤولون من المركز الإسلامي بوجود رأس خنزير أعلى المركز يوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة على الفور.

وقال محمد طيب محيي الدين -متحدث باسم المركز الإسلامي- لوسائل إعلام إن الواقعة كانت “صادمة ومزعجة” لرواد المسجد الذين لاحظوا وجود رأس الخنزير بعد انتهاء أحد الاجتماعات المسائية.

وكان الكاتب البريطاني محمد كوزبار قال -في مقال له نُشر بموقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye)- إن تقريرا لوزارة الداخلية أشار إلى أن نحو نصف عدد جرائم الكراهية في بريطانيا كانت ضد المسلمين، إذ وصلت نسبتها إلى 42% من بين 3000 حالة مسجلة لدى الشرطة.

وأوضح كوزبار أن هذه الأرقام الكبيرة تعني أن أفراد المجتمع المسلم -أطفالا ونساء ورجالا- باتوا يخشون على حياتهم أثناء خروجهم من منازلهم أو داخل مدارسهم، حيث يتعرض الأطفال المسلمون للتنمر داخل المدارس ويُتهمون بالإرهاب، ويطالبون “بالعودة إلى بلادهم”.

يُذكر أن الحكومة البريطانية قررت الشهر الماضي التخلي عن العمل على مشروع قانون يضع تعريفا رسميا للإسلاموفوبيا، الذي كان الغرض منه وضع إطار قانوني للتعامل مع هذه الظاهرة المتصاعدة في المملكة المتحدة، ويرتفع عدد ضحاياها من المسلمين البريطانيين.