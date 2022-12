فرس نهر يلتقم طفلا “عمره عامان” ثم يلفظه حيًّا

يبدو أن فرس نهر جائع قد تناول أكثر مما يمكن أن يمضغه عندما هاجم طفلًا أوغنديًّا في الثانية من عمره، وابتلع نصف جسده قبل أن يلفظه من فمه وهو على قيد الحياة.

وأفادت الشرطة الأوغندية أن الرضيع “إيغا بول” كان يلعب قرب منزله في مجلس ببلدة كاتوي كاباتورو في منطقة كاسيسي الغربية بأوغندا في الرابع من الشهر الجاري، عندما التقمه هذا الحيوان.

وقالت الشرطة إن رجلًا شجاعًا يدعى كريسباس باجونزا تمكن من إنقاذ الطفل حين رمى فرس النهر بحجارة فأفزع الحيوان ليلفظ الرضيع ثم يتراجع إلى بحيرة إدوارد الحدودية، وهي على بعد نصف ميل من منزل الصبي.

وقالت الشرطة المحلية في بيان يوم الاثنين، إن هذا أول حادث من نوعه في المنطقة حيث ضل فرس النهر طريقه من بحيرة إدوارد وهاجم طفلًا صغيرًا، وطالبت السكان بالبقاء يقظين بشأن الحيوانات التي ضلت طريقها إلى أحيائهم.

ونُقل الطفل إلى المستشفى حيث عولج من إصابات طفيفة وتم تطعيمه ضد داء الكلب، وعاد بعدها إلى منزل والديه.

Hippo swallows 2-year-old boy, then spits him back out 😳‼️

A 2-year-old boy was swallowed by a rogue hippo in Uganda then spit back out — after an onlooker began pelting the animal with stones, according to police. pic.twitter.com/cHb6kcE2XX

