فرس نهر يلتقم طفلا “عمره عامان” ثم يلفظه حيًّا

يبدو أن فرس نهر جائع قد تناول أكثر مما يمكن أن يمضغه عندما هاجم طفلًا أوغنديًّا في الثانية من عمره، وابتلع نصف جسده قبل أن يلفظه من فمه وهو على قيد الحياة.

وأفادت الشرطة الأوغندية أن الرضيع “إيغا بول” كان يلعب قرب منزله في مجلس ببلدة كاتوي كاباتورو في منطقة كاسيسي الغربية بأوغندا في الرابع من الشهر الجاري، عندما التقمه هذا الحيوان.

وقالت الشرطة إن رجلًا شجاعًا يدعى كريسباس باجونزا تمكن من إنقاذ الطفل حين رمى فرس النهر بحجارة فأفزع الحيوان ليلفظ الرضيع ثم يتراجع إلى بحيرة إدوارد الحدودية، وهي على بعد نصف ميل من منزل الصبي.

Hippo swallows 2-year-old boy, throws him back up alivehttps://t.co/2IkNQgXL49 — Travis Akers (@travisakers) December 15, 2022

وقالت الشرطة المحلية في بيان يوم الاثنين، إن هذا أول حادث من نوعه في المنطقة حيث ضل فرس النهر طريقه من بحيرة إدوارد وهاجم طفلًا صغيرًا، وطالبت السكان بالبقاء يقظين بشأن الحيوانات التي ضلت طريقها إلى أحيائهم.

ونُقل الطفل إلى المستشفى حيث عولج من إصابات طفيفة وتم تطعيمه ضد داء الكلب، وعاد بعدها إلى منزل والديه.

Hippo swallows 2-year-old boy, then spits him back out 😳‼️ A 2-year-old boy was swallowed by a rogue hippo in Uganda then spit back out — after an onlooker began pelting the animal with stones, according to police. pic.twitter.com/cHb6kcE2XX — Pubity (@PubityIG) December 16, 2022

ويمكن أن تكون أفراس النهر شديدة العدوانية وتعتبر من أخطر الحيوانات في أفريقيا جنوب الصحراء. وتقدر “ناشيونال جيوغرافيك” أن أفراس النهر تقتل حوالي 500 شخص كل عام.

ويعد فرس النهر ثالث أكبر حيوان ثديي على الأرض بعد الفيل ووحيد القرن الأبيض، ويزن البالغ من أفراس النهر عادة ما بين 2800 و7000 رطل، وتنمو هذا الحيوان إلى ما بين 7 و16 قدمًا. وهو حيوان برمائي يعيش في الأراضي الرطبة والأنهار والبحيرات والمستنقعات.

2-year-old rescued after being swallowed by hippo https://t.co/47M1xdLVpp — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) December 17, 2022

ويمكن أفراس النهر أن تفتح أفواهها الهائلة بمقدار 150 درجة، وتعضّ بها عضة قوية جدًّا. وقال لوكران تريل وهو عالم بالبيئة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، لمجلة نيوزويك سابقًا إن “قوة عضاتها أشد بنحو ثلاثة أضعاف من قوة الأسد”.

وبحسب ناشيونال جيوغرافيك، تُعرف أفراس النهر بأنها واحدة من أخطر الحيوانات على كوكب الأرض، ويمكنها أن تشق زورقًا إلى نصفين بفكيها القويين.