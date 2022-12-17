آيات قرآنية تضيء جبل حراء في مكة المكرمة (شاهد)

أضاءت آيات من القرآن الكريم جبل حراء في مكة المكرمة، الذي كان أول موضع نزل فيه الوحي على رسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وجاء العرض بمناسبة اليوم العالمي للجبال، وقرب افتتاح مشروع “حي حراء الثقافي” بجوار الجبل، الذي بدأ استقبال الزوار لمعرض الوحي ضمن البرنامج التمهيدي للمشروع.

وظهرت على الجبل الآية السابعة من سورة النبأ “والجبال أوتادًا”، والآية الأولى من سورة العلق “اقرأ باسم ربك الذي خلق”.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر، أن إضاءة جبل النور هي إضاءة تجريبية استعدادًا لافتتاحه الرسمي قريبًا.

ويمتد مشروع حي حراء الثقافي على مساحة تصل إلى 67 ألف متر مربع أسفل جبل النور، ويضم مرافق ترفيهية ومناطق تثقيفية تسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار.

ويحتوي المشروع على معرض دائم عن الوحي وطريق للصعود إلى أعلى الجبل مزود بلوحات إرشادية وأماكن للاستراحة ووسائل السلامة.

#حي_حراء_الثقافي تشرف عليه @RCMC_KSA؛ وتطوره @samayainvest، يستثمر عطاءات المكان، ليكون وجهة ثقافية وسياحية تثري تجربة الزوار.

تم الافتتاح التمهيدي لـ #معرض_الوحي

وقريباً الافتتاح الرسمي للحي بإذن الله. pic.twitter.com/OnUTTJzQac — حيّ حراء الثّقافي| Hira Cultural District (@JabalHera) November 13, 2022

وبدأت السلطات المحلية في مكة المكرمة تنفيذ مشروعي تطوير غارَيْ حراء وثور، في 2020 مع تعليق العمرة ومنع التجول في المدينة المقدسة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويهدف المشروع إلى إزالة التشوهات البصرية الطارئة على الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وجرى تنظيف الصخور من الكتابات والرسوم وإزالة الكتابات في الغارين على امتداد الطريقين المؤديين إليهما، وكذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، ثم تطوير المواقع المحيطة والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

ولغار حراء مكانة خاصة لدى المسلمين، ويقع في جبل النور (شرقي مكة)، وهو الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي نزل عليه فيه أول وحي بالقرآن الكريم.

ويبذل كثير من الحجاج جهدا كبيرا ووقتا في تسلق 3 جبال في مكة المكرمة، منها جبل النور، ويتحسس الحجاج آثار النبي صلى الله عليه وسلم بدار نزول الوحي خاشعين متضرعين، رغم طريقه الضيق الذي يبدأ بمنحدر شديد.

ويصعد الحاج نحو 700 متر قبل أن يصلوا في قمة الجبل الشامخة إلى الغار الذي انطلقت منه دعوة الإسلام.