حقّق رؤيته في الاكتفاء الذاتي.. لبناني يشيّد منزلًا بمواصفات صديقة للبيئة ووسائل إنارة وتدفئة مبتكرة (فيديو)

خلال 4 سنوات، شيّد المواطن اللبناني نزار في بلدته بسكنتا (شرق بيروت)، منزلًا يحقق رؤيته في الاكتفاء الذاتي، ويعكس ما يجب أن تكون عليه العمارة البيئية، وفق قوله.

وأنجز نزار بيته بمعاونة متطوعين وعمال، مستخدمًا إطارات السيارات المطاطية وقوالب تشبه الطوب واللبن لتشييد المنزل وتتميز بكونها طبيعية 100%.

وقال “اليوم، توجد مشكلة في الهندسة، وهي أنها ملوثة للبيئة، فضلًا عن كونها ترهق الدولة بأعباء المياه والكهرباء”.

ولإضاءة الغرف الداخلية وسحب الرطوبة من البيت، استُعملت زجاجات مختلفة الأحجام بما يخدم غرضَي الإضاءة والتخلص -في الوقت نفسه- من العبوات الفارغة وضمان عدم تركها في النفايات.

وأضاف صاحب المنزل أن استخدام الزجاج بالطريقة المُنفّذة في تأسيس منزله يمنع صدى الصوت، ويعدّل حرارة المنزل الداخلية.

ويحتوي المنزل على غرفة زجاجية أنشئت خصيصًا لتؤدي مهمة التبريد والتدفئة.

واستثمر نزار الغرفة الزجاجية كذلك في زراعة عدد من أشجار الفاكهة الاستوائية.