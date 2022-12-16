طفلة سورية تحقق حلمها وتسير على ساقين اصطناعيتين (فيديو)

“إن لم أتمكن من الركض، سأمشي”. بهذه العبارة سلّت الطفلة السورية مايا المري (12 عامًا) نفسها، بعدما تحقق حلمها بتركيب ساقَين اصطناعيتَين.

فقد ولدت مايا من دون ساقين، وظلت على هذه الحال بمخيم للاجئين بمنطقة كفر لوسين في إدلب إلى أن تحقق حلمها وسارت بساقيها الجديدتين.

طفلة سورية تحقق حلمها وتسير على ساقين اصطناعيتين#سوريا pic.twitter.com/AHVpTmXe9Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 15, 2022

ووفق الأمم المتحدة، يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني 12.4 مليون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب إحصاءات برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل فيه البلاد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم والأسعار.

وتشهد سوريا آثار أزمة مياه حادة، وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سوءًا خلال السنوات الثلاث الماضية.