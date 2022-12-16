سقوط طائرة إف 35 في قاعدة أمريكية لحظة هبوطها (فيديو)

سقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز (إف 35)، الخميس، عندما كانت تحاول الهبوط في قاعدة فورت وورث الجوية بولاية تكساس.

وتمكن الطيار من القفز بأمان خارج الطائرة التي تحطمت خلال الهبوط الفاشل على المدرج، ولم تقدم شركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية أي تفاصيل عن حالة الطيار الصحية.

وقال متحدث باسم الشركة إن التحقيق في الحادث بدأ، وأنهم قاموا بتجميع أجزاء الطائرة المقاتلة التي كانت تطير في أجواء القاعدة في رحلة تجريبية.

وقال الجنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن الطائرة كان يقودها طيار تابع للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن الشركة المصنعة (لوكهيد مارتن) لم تسلمها بعد للجيش.

وأظهر مقطع فيديو قصير هبوط الطائرة فجأة بشكل عمودي على المدرج، إذ ارتطم أنفها بالأرض ثم انزلقت على أنفها وجناحها الأيمن ودارت نصف دورة ثم لفظت الطيار بالمظلة الهوائية.