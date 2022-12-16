تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 16 ديسمبر/كانون الأول 2022

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

القدس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة: خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى.

تونس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة للانتخابات.

إدلب – سوريا

12:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية تحت عنوان “محاسبة الأسد لا مصالحة”.

تعز – اليمن

12:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية للمطالبة بفك الحصار.

الدوحة

12:30 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو.

الضفة الغربية

13:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية في بلدة بيت دجن تطالب بفتح مداخل المدينة.

رام الله

13:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال بمخيم الأمعري.

إسطنبول

13:30 بتوقيت مكة المكرمة: الرئيس التركي يفتتح منشأة لتخزين الغاز الطبيعي.

الرباط

15:00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المغربي ونظيرته الفرنسية.

إعزاز – سوريا

16:30 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية في الذكرى السادسة لتهجير النظام لأهالي مدينة حلب.

نيويورك

18:00 بتوقيت مكة المكرمة: جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان.

نيويورك

19:45 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري.