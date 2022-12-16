تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 16 ديسمبر/كانون الأول 2022
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
القدس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة: خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الأقصى.
تونس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي للهيئة المستقلة للانتخابات.
إدلب – سوريا
12:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية تحت عنوان “محاسبة الأسد لا مصالحة”.
تعز – اليمن
12:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية للمطالبة بفك الحصار.
الدوحة
12:30 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو.
الضفة الغربية
13:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية في بلدة بيت دجن تطالب بفتح مداخل المدينة.
رام الله
13:00 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال بمخيم الأمعري.
إسطنبول
13:30 بتوقيت مكة المكرمة: الرئيس التركي يفتتح منشأة لتخزين الغاز الطبيعي.
الرباط
15:00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المغربي ونظيرته الفرنسية.
إعزاز – سوريا
16:30 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة احتجاجية في الذكرى السادسة لتهجير النظام لأهالي مدينة حلب.
نيويورك
18:00 بتوقيت مكة المكرمة: جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان.
نيويورك
19:45 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري.