دبلوماسي فرنسي يطلب من المشجع “ماجومبا” عدم ارتداء قميص فرنسا في المباراة مع المغرب (فيديو)

وجهت سفارة فرنسا في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، رسالة للمشجع العماني محمد الحجري الملقب بـ(ماجومبا) عبر حسابها على تويتر.

وخرج لوسيانو ليسبولي النائب الأول للسفير في مقطع فيديو يطلب من ماجومبا أن يرتدي قميصا أبيض في مباراة النصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، اليوم بين المنتخبين المغربي والفرنسي.

وقال نائب السفير في رسالته: “لقد لاحظنا أن النتيجة تكون دائما ضد الفريق الذي تسانده”، وتابع “باسم الصداقة بين فرنسا والمغرب وفرنسا وسلطنة عمان نطلب منك أن ترتدي اليوم قميصًا أبيض كبياض قلبك”.

— French Embassy in Oman 🇫🇷 (@FranceinOman) December 14, 2022

واشتهر الشاب العماني الذي حضر إلى قطر لمتابعة البطولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت صوره ومقاطعه بانتشار واسع بعد أن تكررت خسارة المنتخبات التي يشجعها ويرتدي قميصها في بطولة كأس العالم.

وأطلق المشجع على نفسه اسم (المشجع النحس) وأصبح اللقب متداولا بشكل واسع بين مشجعي المونديال على سبيل الهزل والمرح الذي يسود في تجمعات المشجعين على هامش المباريات.

وحمل ماجومبا، أمس الثلاثاء، قميص كرواتيا لتغادر بطولة كأس العالم بعد خسارتها بصفر مقابل 3 أهداف سددتها الأرجنتين في مرماها بملعب لوسيل في قطر.

ومازح الحجري المشجعين في أكثر من مقطع فيديو قائلا إن الجمهور المغربي طلب منه ألا يرتدي قميص منتخبهم وأنه وعدهم أنه لن يفعل ذلك.

وكان المشجع قد وجه رسالة إلى الجمهور المغربي في مباراته مع البرتغال قال فيها عبر فيديو “أنا لا أعلم الغيب، لكننا سنجرب وسأشجع اليوم البرتغال”.

ونشر المذيع المغربي في قنوات الكأس الرياضية، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يجمعه بالمشجع العماني، وهو يطلب منه مازحا أن يأخذ منه 50 يورو ويشتري بها قميص فرنسا.

وسخر عدد من الناشطين المغاربة من رسالة نائب السفير الفرنسي في سلطنة عمان، وغرد الباحث المغربي محمد مصباح “أرجوك ماجومبا لا تفعل”.

Please #Majomba don’t do this 😂 https://t.co/8nxe3n4F1A

— Mohammed Masbah (@MasbahMohammed) December 14, 2022