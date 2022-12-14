برصاصة في الرأس.. رجل في لبنان ينهي حياة آخر بسبب خلاف مروري (فيديو)

أنهى رجل على دراجة نارية خلاف مرور بسيط في أحد شوارع طرابلس في لبنان، الاثنين، برصاصة في رأس سائق سيارة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة الشاب يترجّل من دراجته ويتجه نحو سائق السيارة الأمامية مُشهرا السلاح ليوجه طلقة له في الرأس.

ودار خلاف بين الرجلين عن أسبقية المرور في شارع مكتظ حيث لم يتمكن سائق السيارة من إفساح المجال للدراجة النارية من خلفه بسبب الزحام الشديد.

وفرّ الجاني من منطقة (الزاهرية) فور سقوط الضحية عبد الله عيسى الذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، فيما ما زالت السلطات اللبنانية تبحث عن الجاني.

ونقلت قناة (ال بي سي) اللبنانية حرقة والد الضحية من المستشفى الإسلامي بطرابلس قبل وفاته، والذي استنكر استخدام السلاح لمجرد نقاش حول أحقية المرور.

وتمنى الأب لو أن الرصاصة أصابت جزءا آخر من جسم ابنه، ولم تخترق رأسه، معتبرًا أن حيازة السلاح هو انفلات على الدولة التدخل لإيقافه، وطالب مواطنون عبر القناة بالأمن في مدينة طرابلس.

بحرقة قلب و أسى يبكي والد الشابّ عبدالله عيسى ،

منتظراً إبنه أمام غرفة العناية الفائقة في المستشفى على أمل أن يخرج على قيد الحياة ليعود إلى حضن أهله💔 المجرم بعدو حر طليق و الشاب لايزال في حال خطرة و كلمة واحدة من قلب الوالد المحروق: "الله لا يوفقوا يلي عمل هيك بإبني" 💔☹️ pic.twitter.com/wlnnGwXzKK — Roy B. (@Roy_b93) December 13, 2022

وخلق الحادث حالة من السخط في الشارع اللبناني عبّر عنها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الإعلامي بسام أبو زيد “عبدالله عيسى ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة لأشخاص فقدوا كل حس بالإنسانية وامتهنوا الإجرام”.

عبدالله عيسى ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة لأشخاص فقدوا كل حس بالإنسانية وامتهنوا الإجرام.

بس لأن ما قربلو شوي ليقطع بدراجتو النارية فأطلق النار عليه. pic.twitter.com/YjbIPlnFeY — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) December 12, 2022

وكتبت الحقوقية السياسية حليمة القعقور: “هذا الواقع يثبت الفشل الذريع لخطط الحكومة برئيسها ووزيري داخليتها ودفاعها”.

واستطردت: “لا حل سوى بضبط السلاح وحصره وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، مع رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة”.

مع بداية "الخطة الأمنية" في طرابلس، جريمة إطلاق نار بشعة بحق الشاب عبدالله عيسى الذي أتمنى له الشفاء العاجل. هذا الواقع يثبت الفشل الذريع لخطط الحكومة برئيسها ووزيري داخليتها ودفاعها. لا حل سوى بضبط السلاح وحصره وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، مع رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة. pic.twitter.com/uDDg0vRD0W — Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) December 13, 2022

وفي ظل الأزمة التي يعيشها لبنان، عرف البلاد تجارة واسعة لامتلاك الأفراد للسلاح غير المرخص.