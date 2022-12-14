بضغط من الاتحاد الأوربي.. أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة آيفون وآيباد

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوربي العام المقبل للامتثال لقانون أوربي جديد للمنافسة.

ووفقًا للتقرير، فإن التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيرا بتثبيت برامج على أجهزة آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة (آب ستور).

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30% على المشتريات من متجرها آب ستور.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل يبذلون جهودًا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.

ضغوط سابقة من الاتحاد الأوربي

يشار إلى أنه يتعيّن على شركة أبل تغيير سلك التوصيل لشحن هواتفها المبيعة في أوربا بحلول عام 2024 بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوربي والمشرعون في وقت سابق من العام على فرض شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون 30 شهرًا.

وجاء التدخل السياسي الذي قالت المفوضية الأوربية إنه سيجعل الحياة أسهل بالنسبة للمستهلكين ويوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل معًا.

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة “في غضون 40 شهرًا من دخول النص حيز التنفيذ”، أي بحلول عام 2026.