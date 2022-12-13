تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 13 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083. ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

طهران

11:00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية على بهادري جهرمي.

البيرة/الضفة الغربية

11:15 بتوقيت مكة المكرمة: اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

باريس

12.00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال.

الخليل/الضفة الغربية

12:30 بتوقيت مكة المكرمة: وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بالخليل رفضا لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تونس

12.30 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي لمنظمة البوصلة الحقوقية بشأن الانتخابات التشريعية التونسية ومراقبتها.

الدوحة

13.00 بتوقيت مكة المكرمة: الجزيرة مباشر ترصد أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 في مناطق سوق واقف والكورنيش ودرب لوسيل وكتارا ومشيرب.

رام الله

13.30 بتوقيت مكة المكرمة: ندوة حول شهداء جامعة بيرزيت تحت اسم “نجوم لا تأفل”.

الخرطوم

14.00 بتوقيت مكة المكرمة: دعوات للتظاهر بالعاصمة السودانية احتجاجا على الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والمكون العسكري.

لندن

14.30 بتوقيت مكة المكرمة: استجواب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري في مجلس العموم.

بروكسل

15.00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لوزراء طاقة دول الاتحاد الأوربي بشأن إقرار تحديد سقف مقترح لأسعار الغاز الروسي.

واشنطن

15.00 بتوقيت مكة المكرمة: بدء أعمال اليوم الأول من القمة الأمريكية الأفريقية بمشاركة الرئيس الأمريكي وخمسين رئيسا أفريقيا.

تونس

17.00 بتوقيت مكة المكرمة: مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل بشأن حوكمة قطاع المنشآت والمؤسسات العامة بحضور الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي.