بكى فرحا لرؤية الكعبة.. أسطورة الملاكمة تايسون والمنتج “دي جي خالد” في رحاب مكة (فيديو)

نشر المغني والمنتج العالمي خالد محمد الشهير بـ”دي جي خالد”، تسجيلًا مصورًا له على إنستغرام وهو يبكي فرحًا أمام الكعبة المشرفة.

ويرصد المقطع طواف أسطورة الملاكمة من الوزن الثقيل مايك تايسون رفقة صديقه “دي جي خالد” حول الكعبة لأداء العمرة.

وقال خالد عن رؤيته للكعبة للمرة الأولى “طوال حياتي أردت أن أذهب إلى مكة للصلاة وأشكر الله على ذلك”.

وأضاف “دعوت الله من أجل العالم ومن أجل المزيد من الحب والسلام والحماية لنا جميعًا”.

إلى مكة

وكان خالد نشر صورة جمعته بمايك تايسون ومعه والده، وكتب معلقًا عليها “نحن في طريقنا إلى مكة، الله أنعم علينا”.

وأضاف خالد “المزيد من المباركة لأخي مايك تايسون ووالده، المزيد من الحب والمزيد من المباركة والمزيد من الحياة، الله أكبر”.

والملاكم الأمريكي تايسون الملقب بـ”الرجل الحديدي” أعلن إسلامه سابقًا بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليشهره ويسمى نفسه “مالك”.

وعن هذا التغير، قال تايسون “لقد قضى السجن على غروري، ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام، وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على المصائب”.