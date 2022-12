أذهل المتفرجين.. عرض لتدفق حمم بركانية حقيقية داخل قاعة في أيسلندا (فيديو)

في تجربة فريدة من نوعها في العالم، يمكن للزوار الاقتراب من تدفق حقيقي للحمم البركانية داخل قاعة للعروض في وسط العاصمة الأيسلندية ريكيافيك دون الخوف من مخاطر ذلك.

ففي وسط القاعة التي تشبه صالة سينما، أقيم هيكل تصطف على جانبيه أعمدة بازلت تُذكّر بتلك الموجودة على شاطئ “رينيسفيارا” في جنوبي البلاد المعروف برمله الأسود.

وتنساب الحمم المتوهجة على منحدر فولاذي محاط بالرمال السوداء، فتضيء القاعة وتغدو أشبه بفرن، مما يحمل المتفرجين على خلع ستراتهم.

