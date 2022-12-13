“المغرب معنى الرجال”.. فرقة “كورال روح الشرق” المصرية تحتفي بالمنتخب المغربي (فيديو)

أبدعت فرقة “كورال روح الشرق” المصرية في أغنية جديدة عن كأس العالم قطر 2022، تغنت فيها هذه المرة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في دور الثمانية من البطولة.

واحتفت الفرقة الموسيقية بصعود المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم في أغنية بعنوان “المغرب معنى الرجال”، وقالت في كلمتها “والله شرفتونا قصاد العالم عليتونا وكسبتوا وفرحتونا”.

وتمنت الفرقة المصرية حظًّا وفيرًا للمنتخب المغربي بقولها “الله معكم في الجاي والكأس إن شاء الله جاي، كنتم أسود كنتم أبطال. المغرب معنى الرجال”.

ونشرت كورال روح الشرق الأغنية عبر صفحتها على موقع فيسبوك وعلّقت عليها قائلة “المغرب يصنع التاريخ”، وحظيت بتفاعل كبير من الناشطين، إذ زاد عدد الإعجابات بالفيديو على 29 ألفا.

وكانت كورال روح الشرق قد أدت أغنية هنأت فيها المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين.

وكانت الفرقة الموسيقية المصرية قد أدت أغنية “ارحبوا” الرسمية للمونديال في بدايته، ولقيت انتشارًا واسعا.

وتلقى أغاني كورال روح الشرق استحسانًا كبيرًا من الجمهور لإعادتها إحياء فكرة الفرق الموسيقية.