“أشهد أن لا امرأة إلا أنتِ”.. طالب ياباني يلقي قصيدة لنزار قباني خلال مسابقة في طوكيو (فيديو)

نشر حساب (اليابان بالعربي) عبر تويتر، السبت، مقطعًا مصورًا لطالب ياباني يلقي قصيدة “أشهد أن لا امرأة إلا أنتِ” للشاعر السوري الراحل نزار قباني، خلال مشاركته في مسابقة القراءة باللغة العربية بالعاصمة طوكيو.

وتناقلت منصات التواصل المقطع المصور للطالب الياباني، وقال بعض المغردين إن ما فعله من أجل تعلّم اللغة العربية خلال عام دراسي يُعَد إنجازًا.

جزء من قصيدة "أشهد أن لا أمرأه إلا أنت" للشاعر الراحل نزار قباني لأحد الطلاب اليابانيين الذين شاركوا في مسابقة القراءة باللغة العربية اليوم في #طوكيو وقد درس اللغة العربية لأقل من عام ☺️ pic.twitter.com/QAXoZzOWl3 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 10, 2022

وقال آخر “بعد سنة واحدة، ومن دون الاختلاط بالعرب، جهد ممتاز يُشكر عليه”.

وغرّد ثالث “في أقل من عام ويقرأ الشعر العربي، رائع جدًّا. اللغتان -العربية واليابانية- من عائلتين مختلفتين، أن يُنجَز كل هذا في أقل من سنة شيء يستحق الإعجاب”.

ماشاءالله في أقل من سنة مجهود كويس 👏👏

مازال حايتحسن أكثر وأكثر مع الوقت..

الكومنتات الظريفة توقفوا عن الظرافة لوسمحتوا.. — Sumaya Alzwai (@somaaalzwai) December 10, 2022

وقصيدة “أشهد أن لا امرأة إلا أنتِ” من ديوان يحمل اسم القصيدة نفسها، أصدره نزار قباني في ثمانينيات القرن الماضي، وغناها المطرب العراقي كاظم الساهر ضمن ألبوم أصدره بعنوان (أنا وليلى) عام 1998.

وتتألف القصيدة من 9 مقاطع شعرية، يقول المقطع الأول منها:

أشهدُ أنْ لا امرأةً

أتقنتِ اللعبةَ إلا أنتِ

واحتملتْ حماقتي عشَرةَ أعوامٍ كما احتملتِ

واصطبرتْ على جنوني مثلما صبرتِ

وقلّمتْ أظافري

ورتّبت دفاتري

وأدخلتني روضةَ الأطفال

إلا أنتِ

ونزار قباني (1923- 1998) شاعر سوري درس الحقوق بالجامعة السورية، وتخرّج سنة 1945، ثم عمل مدة بالسلك الدبلوماسي حتى استقال في 1966.

عام 1944، أصدر أول دواوينه بعنوان (قالت لي السمراء)، ثم توالت إصداراته خلال نصف قرن، وبلغت 35 ديوانًا شعريًّا.