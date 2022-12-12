سودانيون يحتفلون بفوز منتخب المغرب أمام منزل السفير.. كيف تفاعل معهم؟ (فيديو)

احتفلت جماهير سودانية بفوز منتخب المغرب على البرتغال والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام منزل السفير المغربي في السودان.

ورصد مقطع فيديو تفاعل السفير محمد ماء العينين مع المحتفلين بشكل عفوي وطريف مثبتا أن الرياضة لغة ود ووئام.

وحمل المشجعون العلمين السوداني والمغربي وهتفوا لمنتخب أسود الأطلس، وشاركت سيارات في الاحتفال بإطلاق أصوات أبواقها.

وخرج السفير لتحية المهنئين، وعانقهم مرحبًا بقدومهم.

وأصبح المغرب أول بلد عربي يصل إلى نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلّبه على البرتغال بهدف لصفر في مونديال قطر 2022.

ويعتبر منتخب المغرب كذلك أول فريق أفريقي يصل إلى هذه المرحلة في كأس العالم.

وسيواجه أسود الأطلس ديوك فرنسا بعد غد الأربعاء، في مباراة المرور إلى النهائي، بعد أن تواجه كرواتيا الأرجنتين غدًا الثلاثاء.