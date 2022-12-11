تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
إسطنبول
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
فعاليات اليوم الأول للنسخة السادسة لمنتدى كوالالمبور للفكر الحضاري.
إدلب – سوريا
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد أوضاع النازحين الإنسانية في مخيم المحطة.
لبنان
10:45 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة في مخيم قعبرين ورصد أوضاع اللاجئين السوريين.
نابلس – فلسطين
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جامعة النجاح تنظم يوما دراسيا بعنوان “مونديال قطر 2022: إعلام، اقتصاد، حملات”.
طولكرم – فلسطين
11:30بتوقيت مكة المكرمة.
لقاء مع الأسير الفلسطيني المحرر رائد عتيق.
بيروت
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة في “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” في دورته الرابعة والستين.
طرابلس – ليبيا
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدولة.
الدوحة
13:30 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 في منطقة الميناء القديم.
ليما – بيرو
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد تطورات الأزمة السياسية في بيرو.
الدوحة
15:00 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 في كورنيش الدوحة.
باريس
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرة مناهضة لتنظيم دورة الألعاب الصيفية عام 2024.
الدوحة
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 في سوق واقف.
الدوحة
16:30 بتوقيت مكة المكرمة.
رصد أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 في الحي الثقافي كتارا.
الدوحة
18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي جماهير كأس العالم في مقهى شعبي بسوق واقف.
الدوحة
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
حلقة نقاشية عن رؤية وسائل إعلام غير منصفة تجاه تنظيم قطر لكأس العالم.
الرباط – المغرب
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
احتفالات الجمهور بإنجاز منتخب أسود الأطلس.
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
واشنطن
21:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وصول قادة الوفود المشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا 2022.
الدوحة
22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
أجواء سوق واقف قبيل انطلاق الدور قبل النهائي من كأس العالم قطر 2022.