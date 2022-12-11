تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

إسطنبول

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فعاليات اليوم الأول للنسخة السادسة لمنتدى كوالالمبور للفكر الحضاري.

إدلب – سوريا

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد أوضاع النازحين الإنسانية في مخيم المحطة.

لبنان

10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة في مخيم قعبرين ورصد أوضاع اللاجئين السوريين.

نابلس – فلسطين

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جامعة النجاح تنظم يوما دراسيا بعنوان “مونديال قطر 2022: إعلام، اقتصاد، حملات”.

طولكرم – فلسطين

11:30بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء مع الأسير الفلسطيني المحرر رائد عتيق.

بيروت

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة في “معرض ‏بيروت العربي الدولي للكتاب”‏ في دورته الرابعة والستين.

طرابلس – ليبيا

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدولة.

الدوحة

13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 في منطقة الميناء القديم.

ليما – بيرو

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد تطورات الأزمة السياسية في بيرو.

الدوحة

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم قطر 2022 في كورنيش الدوحة.

باريس

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرة مناهضة لتنظيم دورة الألعاب الصيفية عام 2024.

الدوحة

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 في سوق واقف.

الدوحة

16:30 بتوقيت مكة المكرمة.

رصد أجواء كأس العالم فيفا قطر 2022 في الحي الثقافي كتارا.

الدوحة

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي جماهير كأس العالم في مقهى شعبي بسوق واقف.

الدوحة

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حلقة نقاشية عن رؤية وسائل إعلام غير منصفة تجاه تنظيم قطر لكأس العالم.

الرباط – المغرب

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

احتفالات الجمهور بإنجاز منتخب أسود الأطلس.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

واشنطن

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وصول قادة الوفود المشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا 2022.

الدوحة

22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أجواء سوق واقف قبيل انطلاق الدور قبل النهائي من كأس العالم قطر 2022.