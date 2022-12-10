أشبه بخلية نحل.. نساء ينقلن حمولتهن إلى قطار بدقة وسرعة عالية (فيديو)

رصد مقطع فيديو عددًا من النساء وهن ينقلن أكوامًا كبيرة من البضائع إلى داخل قطار في محطة في مومباي.

وأظهر المقطع دقة وسرعة وطاقة عالية لنساء هنديات عملن كخلية نحل في نقل البضائع دون أخطاء.

Excellent planing of speed , time and energy . It’s happens only in Mumbai Local trains pic.twitter.com/rJNax9PXaJ — Kamal Mishra (@Yourskamalk) December 7, 2022

وبدأت إحداهن قذف الأكوام داخل القطار قبل توقفه، ليواصلن جميعًا العملية بسرعة فائقة، في حين صعدت أخريات إلى القطار لاستقبال الأكوام وترتيبها داخله.

وتراص النساء اللاتي حملن الأكوام على رؤوسهن عند أبواب القطار لترمي كل منهن ما على رأسها وتترك المجال لغيرها بسرعة قبل تحرك القطار، وهكذا نقلن الشحنة الكبيرة بدقة في وقت قياسي.