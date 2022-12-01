مشجع يقتحم مباراة تونس في كأس العالم قطر 2022 مرفرفا بالعلم الفلسطيني

رفرف العلم الفلسطيني على أرضية ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة منتخب تونس وفرنسا خلال مونديال قطر 2022.

واقتحم مشجع أرضية الملعب حاملًا العلم مرتديا القبعة التونسية على رأسه (الشاشية).

وانطلق المشجع وسط الملعب رافعًا العلم وقام بحركات أكروباتية وسط ذهول اللاعبين والحكم، بينما اهتزت المدرجات هتافًا لفلسطين.

وتمكن رجال الأمن من الإمساك بالمشجع بعد أن جاب جزءا من الملعب، فيما طالب اللاعب التونسي علي معلول بالتعامل معه برفق.

وغزت صورة الشاب التونسي بالعلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي وحققت تفاعلا واسعًا عليها.

وغرد الناشط فادي أصلح “تونس خاضت معركتين، الأولى كروية في مواجهة الفريق الفرنسي، والثانية حضارية في مواجهة الاستعمار والاستعلاء والفوقية الغربية”.

وتابع باحث الدكتوراه في التاريخ: “مرغت وجوههم في التراب وفازت في الاثنتين، لتمنح العرب وفلسطين لحظة من الفرح وجزءا من التاريخ، وأملاً بأن النصر يبدأ في الرمزيات قبل أن يصير واقعا”.

تونس خاضت معركتين، الأولى كروية في مواجهة الفريق الفرنسي، والثانية حضارية في مواجهة الاستعمار والاستعلاء والفوقية الغربية، مرغت وجوههم في التراب وفازت في الاثنتين، لتمنح العرب وفلسطين لحظة من الفرح وجزءاً من التاريخ، وأملاً بأن النصر يبدأ في الرمزيات قبل أن يصير واقعاً pic.twitter.com/zHlMU49kNI — Fady asleh (@AslehFady) November 30, 2022

وكتب المدون خالد سلمي “علم فلسطين يرفرف فوق عشب مباراة كأس العالم بين تونس وفرنسا والتي فاز بها المنتخب التونسي”.

واعتبر الناشط أنه “استفزاز شديد لمشاعر كل صهاينة العالم؛ أكبر فائز في كأس العالم لكرة القدم في قطر هي فلسطين والفلسطينيون وهذا له ما بعده لا محالة”.

علم #فلسطين يرفرف فوق عشب مباراة كأس العالم بين #تونس و #فرنسا والتي فاز بها المنتخب التونسي ،مستفزا وبشدة مشاعر كل صهاينة العالم؛

أكبر فائز في كأس العالم لكرة القدم في #قطر هي فلسطين والفلسطينيين وهذا له ما بعده لا محالة … pic.twitter.com/FJf1S8rxdC — Khaled Selmi (@khaledselmiks) November 30, 2022

وكتب حساب باسم (تونسية): “شكرا لمن اقتحم الملعب ورفع علم فلسطين في نهاية المباراة شرفتونا”.

#تونس_فرنسا

شششششششكرا فوز الساجدين

شكرا لمن اقتحم الملعب و رفع علم فلسطين في نهاية المباراة

شرفتووووونا 💪❤… pic.twitter.com/nZRnuxiUF7 — تووونسية (@rimalinee523) November 30, 2022

وقالت الصحفية التونسية وجدان بو عبدالله: “قفز على حين غرة إلى أرضية الملعب وركض طويلاً طويلاً وهو يحمل علم فلسطين مثل طفل يطارد بالونا تاه في السماء”.

وزادت “قرأت دموعًا كثيرة لصحفيين وكتاب ومواطنين عن هذه اللقطة بالذات. رابط خفي وعفوي وصادق بين تونس وفلسطين”.

احتفاء على المنصات بالشاب التونسي الذي قفز على حين غرة إلى أرضية الملعب خلال مباراة #تونس وفرنسا فقط ليركض طويلاً طويلاً وهو يحمل علم #فلسطين مثل طفل يطارد بالوناً تاه في السماء. قرأت دموعًا كثيرة لصحفيين وكتاب ومواطنين عن هذه اللقطة بالذات. رابط خفي وعفوي وصادق بين تونس وفلسطين pic.twitter.com/RmE73QYMYX — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) December 1, 2022

وغرد الناشط الفلسطيني جهاد الترباني: “أحب أعرفكم على البطل التونسي أمين باللاغة الذي رفع علم فلسطين في الملعب”.

وانتهت مباراة، الأربعاء، بفوز نسور قرطاج على الديوك الفرنسية بهدف دون مقابل في المواجهة الصعبة التي جمعت المنتخبين على استاد المدينة التعليمية المونديالي.

ومنحت أقدام وهبي الخزري النقاط الثلاث لتونس على حساب فرنسا لكن نسور قرطاج ودعوا البطولة بالرغم من هذا الانتصار.