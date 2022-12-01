بينها الخنجر والمنسف وحداء الإبل.. اليونسكو تدرج عناصر جديدة في قائمة التراث غير المادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عناصر جديدة في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك خلال الاجتماع 17 للجنة المعنية بالمنظمة الذي بدأ الاثنين في الرباط بالمغرب.

وبدأ اليونسكو الإعلان عن الملفات التي تم قبولها الثلاثاء ومن المتوقع أن يستمر الإعلان عن المزيد من الملفات حتى يوم السبت المقبل.

ومن بين العناصر التي أدرجتها المنظمة مهارات صناعة الخنجر والممارسات الاجتماعية المرتبطة به والذي تقدمت به سلطنة عمان.

ووافقت اللجنة على إدراج فن حداء الإبل، وهو تقليد شفهي للنداء على قطعان الإبل خلال السير والرعي في الصحراء، وهو الملف المشترك لكل من السعودية وعمان والإمارات.

كما أدرجت اليونسكو طبق المنسف الأردني كمأدبة احتفالية ترتبط بطبيعة الحياة من زراعة ورعي وذات معانٍ اجتماعية وثقافية وكرمز للهوية والترابط الاجتماعي.

🔴 خبر عاجل إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للـ #التراث_الثقافي_غير_المادي: المنسف في الأردن، مأدبة احتفالية ذات معانٍ اجتماعية وثقافية. تهانينا #الأردن 🇯🇴! 👏 ℹ️ https://t.co/4OfYdtaS8E#التراث_الحي pic.twitter.com/xS0d9Cs3hk — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 30, 2022

ووافقت اليونسكو على إدراج الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.

ويضم مسار العائلة المقدسة في مصر 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.

ويحتوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس وأديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

كما وافقت اليونسكو على إدراج الملف المشترك الذي تقدمت به سوريا وإيران عن صناعة آلة العود الموسيقية والعزف عليها.

وكذلك وافقت المنظمة على الترشيح الذي تقدمت به السعودية لإدراج المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني في جنوب البلاد.

وأدرجت المنظمة خبر الباغيت الشهير كرمز للثقافة الفرنسية في العالم، وكعنصر أساسي في الحياة اليومية للفرنسيين.

كما وافقت اللجنة على إدراج فخار من قريتين في تشيلي تدخل في تركيبته مادة أوّلية معرّضة للزوال نتيجة قطع الغابات.

وكذلك أدرجت اليونسكو المعارف المتوارثة لدى أربع مجموعات من السكان الأصليين تعيش في المنطقة الممتدة من سواحل البحر الكاريبي وصولاً إلى قمم جبال سييرا نيفادا على ارتفاع نحو 6 آلاف متر.

وأكدت المنظمة الدولية أن الهدف من قائمتها يكمن أساسا في الاحتفاء بالتقاليد والممارسات والمهارات التقليدية والثقافة المحيطة وصونها من الاندثار لا على المنتجات نفسها.