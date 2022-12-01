إيلون ماسك يتوقع زرع شرائح متصلة بالكومبيوتر في أدمغة البشر خلال 6 أشهر

قال إيلون ماسك إنه من المتوقع بدء التجارب في البشر، باستخدام أداة تطورها شركته “نيورالينك” المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون 6 أشهر، وإن من أوائل التطبيقات المستهدفة بذلك استعادة البصر.

وتقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وأجرت نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء تجارب في البشر.

وقال ماسك إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب البشرية باستخدام أداة نيورالينك سيسعيان لاستعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأضاف “حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا، كأن يولد أعمى، فإننا نعتقد أنه ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له”.

وخلال عرض التطورات التي أحرزتها “نيورالينك”، قال رئيس “تسلا” و”سبايس إكس” وعدد من الشركات الناشئة، “نود بالتأكيد أن نكون حذرين جدا وواثقين من أن هذه التقنية ستعمل بصورة جيدة، ورفعنا كل المستندات إلى إدارة الأغذية والعقاقير، ونعتقد أننا في غضون 6 أشهر سنكون قادرين على وضع أول غرسة تطورها الشركة في دماغ إنسان”.

وكتب لاحقا عبر تويتر “أصبحنا واثقين حاليا من أن جهاز تنيورالينك جاهز للاستخدام البشري، ويعتمد موعد بدء استخدامه على إجراءات الموافقة التي تعطيها إدارة الأغذية والعقاقير”.

وليس جديدا على الملياردير أن يعلن عن توقعات تتسم بالمجازفة، فقد سبق أن فعل ذلك في موضوع القيادة الذاتية لسيارات “تسلا” الكهربائية، وفي يوليو/ تموز 2019، توقع أن تتمكن “نيورالينك” من إجراء أول اختباراتها على الأفراد عام 2020.

وحتى اليوم، زرعت النماذج وهي بحجم مماثل لقطعة نقود، في جماجم حيوانات فقط، وأصبح عدد كبير من القردة قادرًا على “اللعب” بألعاب الفيديو أو “النقر” على الشاشات، من خلال تتبّعها حركة المؤشر على الشاشة بأعينها.

وتعمل شركات أخرى على التحكم في أجهزة الكمبيوتر عن طريق التفكير، وبينها “سينكرون” التي أعلنت في يوليو/ تموز عن زرعها أول “واجهة الدماغ والحاسوب” (براين كمبيوتر إنترفيس) في الولايات المتحدة.