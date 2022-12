إسرائيل تهاجم نتفليكس بسبب فيلم عن النكبة الفلسطينية

انتقد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايتها، قرار منصة نتفليكس للبث التدفقي عرض فيلم أردني يتناول مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية المسلحة خلال أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948.

وهدد الوزير اليميني بسحب تمويل الحكومة لمسرح السرايا في يافا، جنوب تل أبيب، بسبب قرار المسرح عرض الفيلم.

ويحكي فيلم “فرحة” للمخرجة الأردنية دارين سلّام قصة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما، تحلم بالانتقال من قريتها الفلسطينية إلى المدينة لمواصلة تعليمها، لكن تعرض القرية للاجتياح من قبل العصابات الصهيونية التي يتم تصويرها في الفيلم وهي تعدم الفلسطينيين، يدفع الأب إلى إخفائها في غرفة صغيرة، لتكون الفتاة شاهدة على تلك الأحداث التي غيرت حياتها.

وبعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2021، سيكون الفيلم متاحا للبث على نتفليكس اعتبارا من اليوم الخميس.

وفي بيان، اعتبر ليبرمان أنه “من الجنون أن تبث نتفليكس فيلما هدفه التحريض على كراهية الجنود الإسرائيليين”. ووصف ليبرمان قرار مسرح السرايا -الذي يتلقى دعما حكوميا- عرض الفيلم، بأنه “غير مقبول”.

وقال الوزير المنتهية ولايته إن هذه الخطوة “تتطلب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة بما في ذلك وقف التمويل بهدف منع عرض الفيلم وأفلام مماثلة في المستقبل”.

من جهته، دعا وزير الثقافة الإسرائيلي حيلي تروبر “إدارة المسرح إلى العدول عن قرارها عرض الفيلم”.

لكن المسرح عرض الفيلم مساء الأربعاء، في حين تظاهر خارجه حوالي 15 شخصا احتجاجا.

Farha movie is now available on Netflix. Don’t miss y’all #farha #Israel pic.twitter.com/kuCacXlTFc

— Abier (@abierkhatib) December 1, 2022