مصرع 8 أطفال سوريين وامرأة إثر حريق بشقة في تركيا (فيديو)

لقي 9 سوريين -بينهم 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام و11 عاما- مصرعهم إثر اندلاع حريق في منزل لأسرة سورية بمنطقة يلدريم بمدينة بورصة شمال غربي تركيا، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال محافظ بورصة يعقوب كانبولات إن النيران حاصرت الأم (31 عاما) وأطفالها الـ6 وطفلتين من أقربائها في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وأن المعلومات الأولية أظهرت أن جهاز تدفئة تسبب في اندلاع الحريق بالطابق الثاني من المنزل.

وذكرت الأناضول أن 3 أشخاص آخرين بالطوابق العليا أصيبوا بحروق طفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الضحايا فروا من الحرب في حلب بسوريا عام 2017.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد الحريق المروع، وعمّ الحزن الشديد على المنصات في سوريا وتركيا التي نعت الأسرة.

وقدّم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تعازيه، وغرّد على تويتر “صدمتنا الأخبار المريرة في بورصة منتصف الليل، إذ فقد إخواننا السوريون 9 أشخاص من بينهم 8 أطفال حياتهم في الحريق. ليرحمهم الله، تعازينا”.

Bursa’da gece yarısı acı bir haberle sarsıldık. 8’i çocuk 9 Suriyeli kardeşimiz, evladımız, çıkan yangında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

Hepimizin başı sağ olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 9, 2022

وقالت رئاسة الهجرة التركية على تويتر “ببالغ الأسى علمنا خبر وفاة 9 سوريين من بينهم 8 أطفال، في حريق اندلع في ساعة متأخرة من الليل بمدينة بورصة. نتمنى من الله الرحمة لإخواننا السوريين الذين قضوا نحبهم في هذا الحادث المؤسف، والصبر لأقربائهم. العزاء لنا جميعا”.

Bursa’da gece geç saatte çıkan yangında 8’i çocuk 9 Suriyelinin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Talihsiz olayda yaşamını yitiren Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) November 9, 2022

وعلّق الناشط محمد السنكري على الحادث بالقول “يأبى بعض السوريين إلا أن يموتوا شهداء أينما حلوا وارتحلوا، فميتة الحرق شهادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبتنا كبيرة في حريق بورصة الذي راح ضحيته 9 سوريين من ريف حلب الجنوبي، سيدة وأطفالها الستة وطفلان من أبناء عمّهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

يأبى بعض السوريون إلا أن يموتوا شهداء أينما حلوا وارتحلوا

فميتة الحرق شهادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

مصيبتنا كبيرة في ضحايا حريق بورصة الذي راح ضحيته 9 سوريين من ريف حلب الجنوبي "سيدة وأطفالها الستة وطفلين من أبناء عمهم"

وإنا لله وإنا إليه راجعون#حريق_بورصة — محمد سنكري | M.Sankary (@mhmdsankary) November 9, 2022

#Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden 8’i çocuk 9 kişiye Rabb’imden rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. — Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) November 9, 2022

أما الصحفي عبد القادر لهيب، فكتب “قصفًا وغرقًا وحرقًا وخنقًا.. جرّب السوريون معظم أشكال الموت، في الساعات الماضية، لقيت أم وأبناؤها الـ6 مع اثنين من أولاد عمّهم مصرعهم بسبب حريق اندلع في منزلهم بولاية بورصة التركية، العزاء لنا جميعا”.

قصفاً وغرقاً وحرقاً وخنقاً.. جرّب السوريون معظم أشكال الموت

في الساعات الماضية لقيت أم وأبناءها ال6 مع إثنين من أولاد عمّهم مصرعهم بسبب حريق اندلع في منزلهم بولاية بورصة التركية

العزاء لنا جميعا 🥺 https://t.co/GchuZbJJIo — عبدالقادر محمد لهيب (@abdalkaderlhep2) November 9, 2022

فاجعة كبيرة يستيقظ عليها السوريين في #تركيا بوفاة 6 أطفال ووالدتهم إضافة إلى 2 من أبناء عمهم بسبب حريق اندلع في منزلهم في يلدريم في ولاية بورصة..

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/34vpJ8wThe — ★أحـًـًًـًًًـًًـًـمـْـْْـْڊ★➂➁⓪ (@ahmad96300) November 9, 2022