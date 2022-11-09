مصر.. إصابة 27 طالبا جامعيا في حادث تصادم قطار بأتوبيس في الشرقية

أصيب 27 طالبا، اليوم الأربعاء، جراء تصادم قطار وحافلة تقل طلابا في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وقال محافظ الشرقية ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من رفع آثار حادث تصادم قطار بأتوبيس أمام مزلقان سكك حديد الصدر في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق، ورفع الأتوبيس من على شريط السكة الحديد وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمارة.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعو، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية إن حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدي الجامعات الخاصة قد أسفر عن وقوع 27 حالة إصابة بين الطلبة والطالبات.

وأفاد مسعود بأنه تم نقل 17 من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وتتكرر حوادث التصادم داخل خطوط السكك الحديدية في مصر، لأسباب بينها عدم التزام بعض سائقي الحافلات بالمرور من المعابر المخصصة لهم وعدم التقيد بضوابط الإشارات المقيدة للتنقل وقت مرور القطارات.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف في تقرير له، أن عدد حوادث القطارات بلغت 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%.

كما بلغت عدد الوفيات في حوادث القطارات 405 حالات وفاة عام 2021 مقابل 296 عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 36.8%.

وذكر التقرير أن عدد المتوفين في حوادث الطرق في مصر بلغ 7101 حالة وفاة عام 2021 مقابل 6164 شخصا عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.

وأضاف أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغت 51511 إصابة عام 2021، مقابل 56789 إصابة عام 2020، بنسبة انخفاض 9.3%.

وعدّد الجهاز أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان وعدم صيانة الطرق ورعونة القيادة وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.