شبح العطش يرعب أهالي تعز.. الجزيرة مباشر ترصد ما يعانيه يمنيون لتوفير قطرة ماء (فيديو)

أنهك شح المياه المواطنين في مدينة تعز اليمنية مع استمرار الحرب والحصار وسيطرة الحوثيين على حقول المياه الرئيسية.

وقال المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة توزيع المياه عبده علي “نمتلك 7 حقول معظمها في مواقع نزاعات، وهو ما يعتبر أزمة كبيرة.

وأفاد في تصريح لكاميرا الجزيرة مباشر “كنا ننتج قبل الحرب 18 ألف متر مكعب، اليوم ننتج ألفي متر مكعب في اليوم، والمواطن يعاني شحا كبيرا في المياه”.

وأضاف “الآن مثلًا، نوزع لبعض المناطق، وأخرى لا يصلها الماء بسبب شح المياه”.

ويعاني اليمنيون ارتفاع أسعار المياه تزامنًا مع تعطل بعض الآبار داخل المدينة نتيجة عدم صيانتها أو جفاف بعضها.

وقال المهندس وثيق -مدير الإنتاج بمؤسسة المياه- إن سبب ارتفاع أسعار صهاريج المياه، خاصة في هذه الشهور، هو انقطاع المياه لعدم وجود مادة الديزل التي كانت تشغل الحقل الإسعافي داخل المدينة.

وناشد مدير الإنتاج عبر الجزيرة مباشر منظمة اليونيسف والقائمين عليها توفير مادة الديزل للمؤسسة.

وأوضح أنها كانت تساعد المواطن على توفير الماء ولو بشكل جزئي، طالما الآبار أو الحقول الرئيسية التي كانت تمد المؤسسة متوقفة.