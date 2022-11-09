تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 9 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

عكار / لبنان

10:15 مكة المكرمة

رصد لأوضاع اللاجئين السوريين في مخيم تل حياة بمدينة عكار جراء استمرار هطول الأمطار

الرياض

10:40 مكة المكرمة

كلمة لرئيس شركة “أرامكو” ومساعد وزير الدفاع السعودي ضمن المنتدى الدولي للأمن السيبراني

سوريا

11:00 مكة المكرمة

وقفة احتجاجية للنازحين في مخيم مرام للتنديد بالمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بالمخيم في السادس من نوفمبر

غزة

11:30 مكة المكرمة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل بعنوان “حق مرضى قطاع غزة في الوصول إلى العلاج بالخارج”

سوريا

11:30 مكة المكرمة

نافذة لمتابعة أوضاع النازحين في مخيمات الشمال السوري

أنقرة

12:00 مكة المكرمة

كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام كتلة العدالة والتنمية البرلمانية

بروكسل

12:20 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عضو البرلمان الأوربي هايسن هايدي

الرياض

12:30 مكة المكرمة

كلمة لوزير الطاقة السعودي ضمن المنتدى الدولي للأمن السيبراني

تونس

13:30 مكة المكرمة

قراءة في أهم عناوين الصحف التونسية

السودان

14:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي السوداني بشأن قرارات المحكمة العليا بإعادة النقابات المنتخبة قبل الثورة

ليبيا

14:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس المفوضية العليا للانتخابات والسفير الأمريكي في طرابلس بشأن الانتخابات في ليبيا

لندن

14:15 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مع وزير الدفاع البريطاني

واشنطن

14:30 مكة المكرمة

إفادة إخبارية بشأن آخر تطورات الانتخابات النصفية مع بدء ظهور النتائج الأولية

موسكو

15:00 مكة المكرمة

إحاطة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

الدوحة

15:30 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الأجواء من سوق واقف مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022

سوريا

17:00 مكة المكرمة

ضمن تغطية (اثنا عشر شتاء قارسا) متابعة الأوضاع الإنسانية للنازحين بمخيم الفردوس في إدلب

السودان

17:30 مكة المكرمة

مظاهرة للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين في منطقة بري شرقي الخرطوم

ليبيا

18:00 مكة المكرمة

إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن ليبيا

لندن

18:15 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئيس وزراء بريطانيا