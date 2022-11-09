تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 9 نوفمبر/تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
عكار / لبنان
10:15 مكة المكرمة
رصد لأوضاع اللاجئين السوريين في مخيم تل حياة بمدينة عكار جراء استمرار هطول الأمطار
الرياض
10:40 مكة المكرمة
كلمة لرئيس شركة “أرامكو” ومساعد وزير الدفاع السعودي ضمن المنتدى الدولي للأمن السيبراني
سوريا
11:00 مكة المكرمة
وقفة احتجاجية للنازحين في مخيم مرام للتنديد بالمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بالمخيم في السادس من نوفمبر
غزة
11:30 مكة المكرمة
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل بعنوان “حق مرضى قطاع غزة في الوصول إلى العلاج بالخارج”
سوريا
11:30 مكة المكرمة
نافذة لمتابعة أوضاع النازحين في مخيمات الشمال السوري
أنقرة
12:00 مكة المكرمة
كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام كتلة العدالة والتنمية البرلمانية
بروكسل
12:20 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عضو البرلمان الأوربي هايسن هايدي
الرياض
12:30 مكة المكرمة
كلمة لوزير الطاقة السعودي ضمن المنتدى الدولي للأمن السيبراني
تونس
13:30 مكة المكرمة
قراءة في أهم عناوين الصحف التونسية
السودان
14:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي السوداني بشأن قرارات المحكمة العليا بإعادة النقابات المنتخبة قبل الثورة
ليبيا
14:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس المفوضية العليا للانتخابات والسفير الأمريكي في طرابلس بشأن الانتخابات في ليبيا
لندن
14:15 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مع وزير الدفاع البريطاني
واشنطن
14:30 مكة المكرمة
إفادة إخبارية بشأن آخر تطورات الانتخابات النصفية مع بدء ظهور النتائج الأولية
موسكو
15:00 مكة المكرمة
إحاطة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الدوحة
15:30 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الأجواء من سوق واقف مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022
سوريا
17:00 مكة المكرمة
ضمن تغطية (اثنا عشر شتاء قارسا) متابعة الأوضاع الإنسانية للنازحين بمخيم الفردوس في إدلب
السودان
17:30 مكة المكرمة
مظاهرة للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين في منطقة بري شرقي الخرطوم
ليبيا
18:00 مكة المكرمة
إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن ليبيا
لندن
18:15 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئيس وزراء بريطانيا