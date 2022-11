استطلاع: 31% من موظفي وطلاب أوربا تعرضوا للتحرش الجنسي في مؤسساتهم

تعرّض اثنان من بين كل ثلاثة موظفين وطلاب شاركوا في استطلاع رأي لمعهد “لايبنتس” للعلوم الاجتماعية في أوربا لشكل واحد على الأقل من العنف القائم على النوع.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يحدث في كل مكان ولجميع الجنسيات، إذ وصلت النتائج إلى أن 62% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ أن بدؤوا العمل أو الدراسة في مؤسساتهم.

وشكلت النساء نسبة 66% من المعنَّفين، وشكّل الذين يعانون إعاقة أو مرضًا مزمنًا نسبة 72% ممن تعرضوا للعنف، أما الذين ينتمون إلى أقلية عرقية فكانت نسبتهم 69%، وكانوا أكثر عرضة للعنف.

How widespread is #genderbasedviolence in academia? ❌nearly 2/3 of @UniSAFE_gbv survey respondents have experienced at least one form of #GBV ❌among those, only 13% reported it ❌almost 1/3 of respondents have experienced sexual harassment Read more 👇 https://t.co/tbEvEYYB8n pic.twitter.com/tt9t8IRfPn

وأبلغ المستجوَبون عن العنف النفسي بوصفه أكثر أشكال العنف انتشارًا بنسبة 57%، وقال واحد من كل ثلاثة طلاب وموظفين تقريبًا إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي داخل مؤسساتهم وشكلت نسبتهم 31%، في حين أن 6% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي، و3% للعنف الجنسي.

وقال واحد من كل 10 مشاركين إن أعمالهم أو دراساتهم تضررت بسبب العنف الاقتصادي.

ومن بين المستجوَبين الذين تعرضوا للعنف القائم على النوع، أبلغ 13% فقط عن ذلك، وأوضح ما يقرب من نصف الضحايا (47%) أنهم يشكّون في ما إذا كان السلوك خطيرًا بما يكفي للإبلاغ عنه.

سبب آخر متكرر أشار إليه 31% من الضحايا، هو أنهم في وقت وقوع الحادث لم يحددوا السلوك على أنه أحد أعمال العنف.

With 42,186 responses collected from staff and students, the @UniSAFE_gbv survey is the largest of this kind in #Europe.

Results show that 62% of respondents have experienced at least one form of #genderbasedviolence since starting at their institution.

👉https://t.co/tbEvEYYB8n pic.twitter.com/LkmvlOePOe

— UniSAFE 🇪🇺 GBV in academia & research (@UniSAFE_gbv) November 8, 2022