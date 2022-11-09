احتجاز رجل بعد إلقاء البيض على الملك تشارلز (فيديو)

أوقفت الشرطة البريطانية رجلًا، اليوم الأربعاء، بعد إلقاء بيض على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته كاميلا أثناء جولة لهما في مدينة يورك، شمالي إنجلترا.

وأظهرت مقاطع فيديو الملك وزوجته يصافحان أفرادًا من حشد في أحد شوارع المدينة وسط ترحيب من الجمهور الموجود، قبل أن تتطاير بيضات عدة في اتجاههما وتتكسر على الأرض على بعد بضعة سنتيمترات منهما دون أن يصابا.

وبدا الهدوء على الملك ولم يتأثر بما جرى واستمر مع زوجته في مواصلة الجولة وتحية الناس.

واندفع أفراد الشرطة لجر متظاهر كان يهتف بشعارات، فيما هتف آخرون في الحشد “حفظ الله الملك”.

ويقوم تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر/أيلول الماضي بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث، بجولة تستغرق يومين في شمال إنجلترا.

وسيقوم تشارلز (73 عامًا) وكاميلا (75 عامًا) بإزاحة الستار، الأربعاء، عن تمثال جديد للملكة إليزابيث الثانية، هو الأول لها منذ وفاتها في سبتمبر.

ويحظى تشارلز الثالث الذي سيتوج رسميًا في مايو/أيار المقبل، بشعبية أدنى بكثير من والدته الراحلة التي كانت محبوبة من البريطانيين طيلة عقود حكمها السبعة.

ورغم شعبية الملكة الراحلة، ألقي بيض على سيارتها الملكية أثناء زيارتها لنوتنجهام وسط إنجلترا في وقت سابق من العام الجاري.

لكنّ الملك تشارلز سجل ازديادًا في الشعبية بعد وفاة إليزابيث الثانية، رغم أنها لا تزال أدنى من تلك التي يتمتع بها نجله وليام.

وسبق أن ألقى متظاهرون مناهضون لبريطانيا البيض على تشارلز خلال جولة في وسط دبلن في عام 1995.